به گزارش خبرگزاری مهر، محسن محرمی‌یگانه ضمن تایید مشکل کمبود زمین در شهرستان‌های استان زنجان، گفت: برای شهرستان خدابنده تملک ۲۰۰ هکتار اراضی در دستور کار است؛ چرا که با توجه به وقفی بودن اراضی این شهرستان، دولت زمینی جهت احداث مسکن حمایتی ندارد.

وی با بیان اینکه در شهرستان خرمدره نیز از طریق بنیاد مستضعفان بخشی از مشکل زمین مرتفع شد، گفت: در این شهرستان نیز بخشی از مشکل زمین به واسطه خرید زمین از بنیاد متسضعفان مرتفع شده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان تاکید کرد: متقاضیان مسکن ملی هر شهر باید در همان شهر صاحب خانه شوند.

وی همچنین با اشاره به تاکید برنامه هفتم توسعه به اخذ بیمه تامین اجتماعی مسکن‌های حمایتی، عنوان کرد: متاسفانه نحوه عمل به مصوبه در برنامه هفتم به نتیجه قطعی نرسیده است.

اصانلو، نماینده شورای شهرستان خدابنده نیز در این جلسه خاطرنشان کرد: متاسفانه در تامین زمین در شهرستان خدابنده مشکل داریم به گونه‌ای که نه تنها در مرکز شهرستان به عنوان پرجمعیت‌ترین شهرستان استان بلکه در سایر شهرهای آن نیز تامین زمین به منظور احداث مسکن ملی و مسکن حمایتی انجام نشده است.

وی خواستار برگزاری جلساتی با سطح اختیارات بیشتر به منظور تعیین تکلیف تامین زمین در این شهرستان شد و گفت: متاسفانه با اختیارات موجود همچنان در مرحله تامین زمین متوقف هستیم.

این عضو شورای استان تصریح کرد: در شهرهای تابعه شهرستان خدابنده اعم از کرسف و سهرورد و… متقاضیان مسکن حمایتی منتظر تامین زمین و کلنگ‌زنی هستند در حالیکه علی رغم برگزاری چند جلسه به این منظور هنوز زمین تامین نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که در شهرهای کوچک زمین تامین و مسکن حمایتی احداث شود مسکن ارزان‌تری در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

طرح تفصیلی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان زنجان تعیین تکلیف شود

رئیس شورای استان زنجان گفت: طرح تفصیلی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان زنجان بلاتکلیف مانده است و در طرح‌های جامع نیز باید نیازهای مردم مد نظر قرار گیرد.

سید امین حسینی ضمن اعلام آمادگی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان جهت همکاری با اداره کل راه و شهرسازی برای رشد و توسعه متوازن استان گفت: عضویت شورای استان در گروه‌های کاری و کارگروه توسعه زیربنایی و مناسب سازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از جمله مزیت‌هایی است که می‌توان در راستای اعتلای استان از آن بهره گرفت.

وی در ادامه خواستار تعیین تکلیف اراضی متعلق به راه و شهرسازی که در شهرستان ابهر بلاتکلیف هستند از طریق ماده ۱۹ و … شد و افزود: این تفاهم‌نامه می‌تواند بانک زمینی برای احداث مسکن ملی و زمین در راستای تحقق شعار جوانی جوانی جمعیت در اختیار راه و شهرسازی قرار دهد.

رئیس شورای استان زنجان با انتقاد از بلاتکلیفی طرح‌های تفصیلی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر عنوان کرد: هنوز مشخص نیست دفتر فنی استانداری متولی رسیدگی به این امر است یا راه و شهرسازی و مردم و شهرداری ها بلاتکلیف مانده‌اند.

وی تأکید کرد: باید نیازهای مردمی در تهیه و تصویب طرح‌های جامع شهری مد نظر قرار گیرد و ضمن رعایت موارد فنی و شهرسازی، نظر مساعد نسبت به رفع نیازهای مردمی داشت.

حسینی متذکر شد: متاسفانه هرکس برای پیگیری مسکن ملی و زمین‌های جوانی جمعیت به اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن شهرستان ابهر مراجعه می‌کند آنها را به شورا و شهرداری ارجاع می‌دهند، این در حالی است که این ادارات بدون داشتن زمین کافی اقدام به ثبت نام متقاضی کردند.

وی خواستار الحاق ۶۸ هکتار از اراضی هیدج در شمال شهر و قسمت بالایی فولاد آسین به محدوده و تغییر کاربری آن شد و گفت: این کار هم به نفع مردم و هم صرفه و صلاح شهرداری است.

رئیس شورای استان زنجان با انتقاد از وضعیت خرید و فروش مسکن‌های مهر و ملی … در شهرستان ابهر اظهار کرد: متاسفانه بنگاه‌های شهرستان ابهر با خرید و فروش مسکن ملی و مهر قیمت مسکن را بالا بردند در حالی‌که مقرر بوده این مسکن‌ها به افراد واجد شرایط واقعی اختصاص یابد و افراد از خرید و فروش منع بودند.

وی همچنین در خصوص برگزاری کمیسیون ماده ۵ و تسریع در روند برگزاری آن درخواست مساعدت کرد.

اختصاص زمین برای طرح جوانی جمعیت پیگیری شود

نماینده شورای شهرستان ایجرود در شورای استان زنجان گفت: وعده‌های مسئولان در مورد طرح جوانی جمعیت و اختصاص زمین به مردم محقق نشده است.

حجت‌الاسلام علیرضا بهرامی من ابراز ناخرسندی از ناهماهنگی در حل مشکل مسکن حمایتی در شهرستان ایجرود اظهار کرد: مسئولین می‌گویند متقاضی کم است کار را شروع نمی‌کنیم اما مردم می‌گویند پرونده‌های ما ناقص و تعیین تکلیف نشده است، بنابراین بهتر است ثبت نام مجددی در این شهرستان برای احداث مسکن حمایتی انجام پذیرد.

وی همچنین از بی‌توجهی به وعده‌های داده شده در حوزه جوانی جمعیت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه مردمی که با آرزوی صاحب خانه شدن فرزنددار شدند امروز در وضعیت اسفناکی زندگی می‌کنند و وعده‌های مسئولان نیز محقق نشده است.

نماینده شورای شهرستان ایجرود در شورای استان زنجان به وضعیت راه‌های مواصلاتی شهرستان ایجرود اشاره و عنوان کرد: متاسفانه در ایجرود بالا بیشترین تصادفات را شاهد هستیم؛ چرا که عرض شانه و جاده کم است یا وجود ندارد.

وی ادامه داد: مسیر مواصلاتی زرین آباد به سجاس که روستای تاریخی گلابر را پوشش می‌دهد و می‌تواند به عنوان محور تاریخی توریستی و گردشگری استان معرفی شود نیازمند تعریض جاده و مناسب‌سازی است تا مسیری استاندارد در اختیار مردم قرار گیرد.

بهرامی همچنین خواستار رفع مشکلات گردنه پرخطر روستای قمچقای شد و گفت: این محور مسیر که مسبیر پرترددتردد بیجار بوده نیازمند توجه بیشتر است.

بهرامی همچنین با اشاره به بلاتکلیفی پرونده‌های کمیسیون ماده پنج مربوط به شهرداری‌های شهرستان ایجرود تصریح کرد: متاسفانه نه تنها مردم در این حوزه معطلند بلکه شهرداری‌ها هم در شرایط اسفناک فعلی که نیاز به تعیین تکلیف سریع اراضی دارند معطل برگزاری جلسه کمیسیون ماده پنج هستند.

این عضو شورای شهر زرین آباد ضمن درخواست تعیین تکلیف رسیدگی به طرح جامع و تفصیلی شهرها خاطرنشان کرد: با توجه به اختلاف نظری که بین راه و شهرسازی و دفتر فنی استانداری در این زمینه وجود دارد، تورم در شهرستان ایجرود بالا رفته و قیمت مسکن و زمین بیداد می‌کند.

وی همچنین در این جلسه خواستار تسریع در ایجاد پایانه مسافربری برای شهرستان ایجرود شد، چرا که مردم از هزینه بالای ایاب و ذهاب و عدم نظارت در این حوزه متضرر شدند.

نماینده شهرستان خرمدره در شورای استان نیز در این جلسه خواستار تشکیل کمیسیون ماده پنج الحاق محدوده‌های شهری خرمدره مربوط به خیابان مطهری و طالقانی و تسریع در تشکیل کارگروه مربوط به تثبیت معبر جانبازان غربی تا میدان نماز و امتداد آن شد.

مولایی با اشاره به اینکه مردم معطل دریافت زمین‌های جوانی جمعیت هستند و تاکنون خبری از زمین نیست، یادآور شد: همچنین در مسکن حمایتی هم زمان وصول قرارداد و اخذ مدارک تا صدور مجوز طولانی شده و این مشکل مردم را با نارضایتی مواجه کرده است.

وی همچنین از افزایش سطح اشغال مسکن ملی از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد انتقاد کرد و گفت: این موضوع باعث افزایش هزینه و تحمیل هزینه‌های اضافی بر مردم شده است و علاوه بر این اعتبارات بازآفرینی و بافت فرسوده خرمدره کافی نیست.

نماینده شهرستان خرمدره در شورای استان خواستار تشکیل جلسه کارگروه زیربنایی پروژه تثبیت معبر انتهای خیابان جانبازان غربی تا میدان نماز و میدان نماز تا خیابان رازی وتشکیل جلسه کمیسیون ماده ۵ پروژه الحاق به محدوده‌های شهر شد.

وی با اشاره به تعیین محدوده ضلع شرقی شهرستان خرمدره افزود: طرح‌های تفصیلی و هادی مبنای مالکیت شهر بوده در حالی که این محدوده جزء پلاک ثبتی خرمدره است و بخاطر این مشکل خدمات رسانی به مردم را با مشکل مواجه کرده است

مولایی گفت: پیگیری‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استان به‌منظور تخصیص زمین در خرمدره برای ساخت حوزه علمیه خواهران نتیجه بخش نبوده و امیدواریم موضوع تسریع شود.