حماسه ۹ دی روز شکست مهندسی معکوس دشمن با بصیرت ملت ایران است

خبرگزاری مهر، گروه استانها - امید خدایاری: گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی، روز بصیرت و میثاق با ولایت، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، علما، مسئولان و بسیجیان در استان اردبیل برگزار شد.
حماسه ۹ دی تجلی حضور مردم در کنار ولایت، مردم ما همیشه نشان دادند در بزنگاهها و زمانهای حساس کنار ولایت و پشتیبان ولایت فقیه هستند و ملت ما هیچ وقت اهل کوفه نبوده و علی زمان خودشان رو تنها نمیگذارند و آنچه که ما از تاریخ عبرت گرفتیم قطعاً در این انقلاب و در این نظام اتفاق نخواهد افتاد مردم با توجه به منویات مقام معظم رهبری تأکیدات مقام معظم رهبری و آن چیزی که در طول تاریخ مشاهده کردند که تمام قد پشتیبان این نظام و انقلاب هستند.
حماسه ۹ دی یکی از مصادیق حضور و تجلی مردم در کنار امام امت و ولی زمان بوده و این جریان با حضور مردم ادامه دارد تا پرچم این انقلاب با دستان با کفایت مقام معظم رهبری به دستان امام زمان (عج) و صاحب اصلی آن سپرده شود.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه خلخال در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تعیینکننده مردم در خنثیسازی فتنهها، نهم دی را نماد حضور آگاهانه و دشمنشناسی ملت ایران دانست و اظهار کرد: حضور بهموقع مردم در این روز تاریخی، اجازه نداد دشمنان به اهداف از پیش طراحیشده خود علیه نظام اسلامی دست یابند.
حجتالاسلام محمد عابدی با بیان اینکه فتنه همواره با غبارآلود کردن فضای سیاسی و اجتماعی جامعه همراه است، افزود: در چنین شرایطی تشخیص حق از باطل دشوار میشود و تنها جامعهای که از بصیرت برخوردار باشد، میتواند مسیر درست را انتخاب کند.
وی با تأکید بر اینکه خطر فتنه از دشمن آشکار بیشتر است، افزود: دشمن ظاهری شناختهشده است، اما فتنه با چهرهای فریبنده و گاه با شعارهای دینی وارد میدان میشود و تلاش میکند باورها و اعتقادات مردم را بهتدریج تضعیف کند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه خلخال تصریح کرد: عبادت و دینداری بدون بصیرت میتواند آسیبزا باشد و افزایش آگاهی سیاسی، فرهنگی و دینی مردم، مهمترین راه مقابله با فتنههای پیچیده دشمن است.
وی با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸ گفت: دشمن در آن مقطع با ادعای تقلب در انتخابات و با هدف ایجاد اغتشاش و بیثباتی وارد عمل شد، اما حضور آگاهانه مردم، فتنه را در نطفه خنثی کرد و نهم دی به نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شد.
حجتالاسلام عابدی با بیان اینکه نهم دی متعلق به جناح یا جریان خاصی نیست، اظهار کرد: این روز نماد وحدت ملی و تجدید بیعت مردم با ولایت فقیه است و بزرگداشت آن باید فارغ از نگاههای جناحی و سیاسی برگزار شود.
رضا موسوی دانش آموز سوم راهنمایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما هرگز به دشمن اجازه نمیدهیم تا اتحاد امت مردم را با حیلهها و نیرنگهای خود خدشهدار کند.
حجت الاسلام حسین مولاپور رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلخال نیز به خبرنگار مهر گفت: حماسه ۹ دی، تجلی حضور مردم در کنار ولایت است.
وی گفت: مردم ما همواره در بزنگاههای حساس، پشتیبان ولایت فقیه بودهاند و نشان دادهاند که همچون شیعیان وفادار، امام زمان خویش را تنها نمیگذارند. آنچه از تاریخ آموختهایم، در انقلاب اسلامی تکرار نخواهد شد.
حماسه ۹ دی ملت ایران پاسخی دندانشکن به بیحرمتیها و برخی هنجارشکنان داده و به استکبار جهانی نیز اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران در همه عرصهها و صحنهها توطئهها فتنههای دشمن را خنثی میکند.
