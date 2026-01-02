به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدرضا قدسی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تسلیت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، این شهید والامقام را نماد عزت، اقتدار و اخلاص ملت ایران دانست و گفت: آرمان‌های شهید سلیمانی باید تداوم یابد و ملت ایران هرگز نباید در برابر دشمنان از خود ضعف نشان دهد.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی به‌راستی سرباز ولایت بود، افزود: این شهید بزرگوار هیچ‌گاه به دنبال نام و نشان نبود و تمام عمر خود را با اخلاص در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و کشور سپری کرد.

امام جمعه خلخال با اشاره به برخی اعتراضات صنفی در بازار، اظهار کرد: مردم ایران از بصیرت بالایی برخوردارند و همواره میان اعتراض به گرانی و تورم با اغتشاش و همراهی با دشمن تفاوت قائل هستند و هیچ‌گاه در یک صف با اغتشاشگران قرار نمی‌گیرند.

وی ادامه داد: هر زمان که از داخل کشور نشانه‌ای از ضعف مخابره شده، دشمنان جسورتر شده و پیشروی کرده‌اند؛ از این رو لازم است همواره با آمادگی، هوشیاری و بصیرت در برابر دشمن ایستادگی کنیم.

حجت‌الاسلام قدسی خطاب به مسئولان کشور تأکید کرد: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نباید با نگاه مقطعی و مسکن‌وار دنبال شود، بلکه نیازمند تصمیمات قاطع و استفاده از نیروهای جوان، مؤمن و انقلابی در مسئولیت‌های حساس است.

وی با قدردانی از رفتار آگاهانه معترضان به گرانی، افزود: این اعتراضات بدون آسیب به بیت‌المال و بدون هم‌صدایی با دشمن انجام شد که نشان‌دهنده بلوغ سیاسی ملت ایران است.

امام جمعه خلخال در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک ولادت باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر، از زحمات پدران در تربیت فرزندان و تأمین معیشت خانواده‌ها قدردانی کرد.

وی همچنین از تلاش بسیج، هیئت امنای مساجد و هیئت‌های مذهبی در برگزاری مراسم فرهنگی فاخر در مساجد حضرت فاطمه‌الزهرا (س) و مسجدعلی‌بن‌ابیطالب (ع) شهر خلخال تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام قدسی در پایان با اشاره به برخی اظهارات مسئولان، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ریشه در مسائل داخلی دارد و حل آن‌ها نیازمند عزم جدی و اقدام مؤثر در داخل کشور است