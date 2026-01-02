  1. استانها
  2. اردبیل
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

قدسی: ضعف نشان دادن در برابر دشمن زمینه‌ساز پیشروی آنان است

خلخال- امام جمعه خلخال گفت: ملت ایران نباید در برابر دشمنان از خود ضعف نشان دهد و ادامه راه و آرمان‌های شهید سلیمانی، تضمین‌کننده عزت و امنیت کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدرضا قدسی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تسلیت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، این شهید والامقام را نماد عزت، اقتدار و اخلاص ملت ایران دانست و گفت: آرمان‌های شهید سلیمانی باید تداوم یابد و ملت ایران هرگز نباید در برابر دشمنان از خود ضعف نشان دهد.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی به‌راستی سرباز ولایت بود، افزود: این شهید بزرگوار هیچ‌گاه به دنبال نام و نشان نبود و تمام عمر خود را با اخلاص در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و کشور سپری کرد.

امام جمعه خلخال با اشاره به برخی اعتراضات صنفی در بازار، اظهار کرد: مردم ایران از بصیرت بالایی برخوردارند و همواره میان اعتراض به گرانی و تورم با اغتشاش و همراهی با دشمن تفاوت قائل هستند و هیچ‌گاه در یک صف با اغتشاشگران قرار نمی‌گیرند.

وی ادامه داد: هر زمان که از داخل کشور نشانه‌ای از ضعف مخابره شده، دشمنان جسورتر شده و پیشروی کرده‌اند؛ از این رو لازم است همواره با آمادگی، هوشیاری و بصیرت در برابر دشمن ایستادگی کنیم.

حجت‌الاسلام قدسی خطاب به مسئولان کشور تأکید کرد: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نباید با نگاه مقطعی و مسکن‌وار دنبال شود، بلکه نیازمند تصمیمات قاطع و استفاده از نیروهای جوان، مؤمن و انقلابی در مسئولیت‌های حساس است.

وی با قدردانی از رفتار آگاهانه معترضان به گرانی، افزود: این اعتراضات بدون آسیب به بیت‌المال و بدون هم‌صدایی با دشمن انجام شد که نشان‌دهنده بلوغ سیاسی ملت ایران است.

امام جمعه خلخال در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک ولادت باسعادت حضرت علی (ع) و روز پدر، از زحمات پدران در تربیت فرزندان و تأمین معیشت خانواده‌ها قدردانی کرد.

وی همچنین از تلاش بسیج، هیئت امنای مساجد و هیئت‌های مذهبی در برگزاری مراسم فرهنگی فاخر در مساجد حضرت فاطمه‌الزهرا (س) و مسجدعلی‌بن‌ابیطالب (ع) شهر خلخال تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام قدسی در پایان با اشاره به برخی اظهارات مسئولان، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود ریشه در مسائل داخلی دارد و حل آن‌ها نیازمند عزم جدی و اقدام مؤثر در داخل کشور است

