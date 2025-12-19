تداوم حملات آمریکا به قایق ها در اقیانوس آرام؛ پنج نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش آمریکا از حمله جدید به دو قایق در شرق اقیانوس آرام خبر داد.

بر اساس بیانیه ارتش آمریکا، نیروهای این کشور دو حمله علیه دو قایق انجام دادند که این حملات به کشته شدن پنج نفر انجامید.

فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا مشهور به ساوتکام مدعی شد که سه نفر در قایق اول و دو نفر در قایق دوم جان باختند و هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی آسیبی ندیدند.

ارتش آمریکا چهارشنبه ۲۶ آذر نیز اعلام کرده بود که در جریان یک حمله نظامی به یک شناور در اقیانوس آرام، چهار مرد کشته شدند.

این مجموعه عملیات در حالی انجام می‌شود که دولت آمریکا فشار بر ونزوئلا را به‌طور هم‌زمان در دو جبهه افزایش داده است: مقابله نظامی با آنچه واشینگتن «نارکوتروریسم» یا تروریسم مواد مخدر می‌نامد و اعمال محاصره علیه صادرات نفتی این کشور.

ترامپ سه‌شنبه ۲۵ آذر دستور محاصره «کامل و تمام‌عیار» همه نفت‌کش‌های تحریم‌شده‌ای را صادر کرد که به ونزوئلا وارد می‌شوند یا این کشور را ترک می‌کنند.

در واکنش به این فشارها، نیکلاس مادورو رییس‌جمهوری ونزوئلا، به نیروی دریایی این کشور دستور داد که کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی را هنگام خروج از بنادر اسکورت کند.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، نیروی دریایی ونزوئلا طی روزهای اخیر چند نفتکش حامل محصولات نفتی را به مقصد آسیا همراهی کرده است؛ اقدامی که تحلیلگران دفاعی آن را نشانه‌ای از تشدید تنش و افزایش خطر برخورد نظامی می‌دانند.