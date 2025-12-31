به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نتایج یک نظرسنجی مشترک مجله «اکونومیست» و مؤسسه «یوگوف» نشان میدهد که بیش از نیمی از شهروندان آمریکایی از عملکرد رئیسجمهور دونالد ترامپ در نخستین سال از دوره دوم ریاستجمهوریاش راضی نیستند.
بر اساس این مطالعه که بین ۲۶ تا ۲۹ دسامبر در میان بزرگسالان آمریکا انجام شد، تنها ۳۹ درصد از شرکتکنندگان عملکرد ترامپ را تأیید کردهاند، در حالی که ۵۶ درصد مخالفت خود را با آن اعلام کردهاند. در میان دموکراتها، تنها ۴ درصد موافق و ۹۵ درصد مخالف بودند؛ در حالی که میان جمهوریخواهان، ۸۸ درصد موافق و ۱۰ درصد مخالف گزارش شده است.
همچنین در میان رأیدهندگانی که خود را وابسته به هیچ حزبی نمیدانند، ۲۷ درصد موافق و ۶۳ درصد مخالف عملکرد رئیسجمهور بودهاند.
ترامپ پایینترین میزان تأیید را در میان گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال کسب کرده است؛ تنها ۲۹ درصد از این گروه عملکرد او را تأیید کردهاند و ۶۶ درصد مخالفت نشان دادهاند.
همچنین بالاترین میزان تأیید ترامپ در میان افراد بالای ۶۵ سال با ۴۵ درصد ثبت شده، هرچند حتی در این گروه نیز میزان مخالفت به ۵۴ درصد رسیده است.
مجله اکونومیست و مؤسسه یوگوف این میزان تأیید را پایینترین سطح در میان رؤسایجمهور آمریکا در دوران معاصر توصیف کردهاند.
همچنین مرکز تحقیقات نورک و خبرگزاری آسوشیتدپرس در نظرسنجی جداگانهای از کاهش حمایت عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی ترامپ خبر دادهاند.
در همین حال، نتایج یک مطالعه مشترک وبسایت «پولیتیکو» و سازمان «پابلیک فرست» نشان میدهد که حدود نیمی از مردم آمریکا در تأمین هزینههای زندگی، از جمله خرید مواد غذایی، دارو و پرداخت قبوض خدماتی با مشکل مواجه هستند.
ترامپ اما صحت و دقت این نظرسنجیها را زیر سوال برده و جامعهشناسان را به «دروغگویی درباره وضعیت اقتصاد آمریکا» متهم کرده است.
