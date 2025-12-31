  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۳

۵۶ درصد آمریکایی‌ها از ترامپ ناراضی هستند

۵۶ درصد آمریکایی‌ها از ترامپ ناراضی هستند

یک نظرسنجی جدید نشان داد که ۵۶ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد رئیس‌جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۵ ناراضی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فوربز در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سال ۲۰۲۵ را با میزان محبوبیتی پایین‌تر نسبت به همین مقطع در دوره اول ریاست جمهوری خود و حتی نسبت به جو بایدن رئیس جمهوری سابق به پایان رساند.

براساس این گزارش، میزان محبوبیت ترامپ در آخرین نظرسنجی سال ۲۰۲۵ که توسط اکونومیست / یوگاو انجام شده، سه درصد پایین‌تر از همان مقطع در دوره اول ریاست‌جمهوری او و هفت درصد پایین‌تر از میزان محبوبیت بایدن است.

فوربز نوشت: وضعیت اقتصادی در طول سال اول دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، تأثیر منفی بر محبوبیت او گذاشته است.

در نظرسنجی هفتگی اکونومیست / یوگاو که در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، ترامپ سال را با ۳۹ درصد محبوبیت و ۵۶ درصد نارضایتی به پایان رساند، روندی نزولی که از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری او آغاز شده و با نحوه مدیریت اقتصاد توسط او مرتبط است.

فوربز نوشت: بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، یعنی ۵۱ درصد، معتقدند وضعیت اقتصاد بدتر شده است.

این نظرسنجی با مشارکت هزار و ۵۵۰ آمریکایی در تاریخ‌های ۲۶ تا ۲۹ دسامبر انجام شد و حاشیه خطای آن ۳.۶ درصد است.

کد خبر 6708221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها