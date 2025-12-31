به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فوربز در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سال ۲۰۲۵ را با میزان محبوبیتی پایین‌تر نسبت به همین مقطع در دوره اول ریاست جمهوری خود و حتی نسبت به جو بایدن رئیس جمهوری سابق به پایان رساند.

براساس این گزارش، میزان محبوبیت ترامپ در آخرین نظرسنجی سال ۲۰۲۵ که توسط اکونومیست / یوگاو انجام شده، سه درصد پایین‌تر از همان مقطع در دوره اول ریاست‌جمهوری او و هفت درصد پایین‌تر از میزان محبوبیت بایدن است.

فوربز نوشت: وضعیت اقتصادی در طول سال اول دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، تأثیر منفی بر محبوبیت او گذاشته است.

در نظرسنجی هفتگی اکونومیست / یوگاو که در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، ترامپ سال را با ۳۹ درصد محبوبیت و ۵۶ درصد نارضایتی به پایان رساند، روندی نزولی که از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری او آغاز شده و با نحوه مدیریت اقتصاد توسط او مرتبط است.

فوربز نوشت: بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، یعنی ۵۱ درصد، معتقدند وضعیت اقتصاد بدتر شده است.

این نظرسنجی با مشارکت هزار و ۵۵۰ آمریکایی در تاریخ‌های ۲۶ تا ۲۹ دسامبر انجام شد و حاشیه خطای آن ۳.۶ درصد است.