به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی سه‌شنبه شب در آیین گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی‌ماه که با حضور جمعی از مردم در مسجد باقرالعلوم (ع) خوسف برگزار شد، با بیان اینکه رهبری معظم انقلاب همواره بر موضوع بصیرت و شناخت فتنه‌های آخرالزمان تأکید دارند، افزود: جنگ امروز، جنگ مواضع بوده و شرکت در چنین مجالسی، نشان‌دهنده موضع گیری‌های صحیح است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، بیان کرد: دشمن در این جنگ به اهداف خود از جمله ایجاد تنش داخلی و شورش مردمی نرسید، زیرا همراهی مردم با نظام اسلامی محقق شد.

حجت الاسلام سالاری «همراهی مردم» را عامل اصلی پیروزی در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه دانست و بیان کرد: پیروزی در دفاع مقدس مرهون علاقه و همراهی مردم با ولی‌امر بود و در جنگ اخیر همین اصل موجب شکست دشمن شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به مسائل معیشتی و اقتصادی پیش رو بیان کرد: اعتراض و نقد دلسوزانه به جا و لازم است، اما نباید به گونه‌ای باشد که راه برای طمع دشمن باز شود.

وی ادامه داد: فتنه در شرایط عادی به وجود نمی‌آید، بلکه هنگام التهاب اوضاع ظاهر می‌شود بنابراین در این شرایط، تصمیم‌گیری صحیح و حفظ ایمان و معرفت سیاسی بسیار حائز اهمیت است.

حجت‌الاسلام سالاری با تاکید بر صبر و استقامت در شرایط سخت، گفت: همان‌گونه که ابراهیم (ع) در آتش، سرد و سلامت ماند، اگر ایمان، معرفت و بینش سیاسی خود را در این شرایط حفظ کنیم، بر آتش افروزی‌های دشمن پیروز خواهیم شد.