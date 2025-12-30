به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی عصر سه شنبه در شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بیان کرد: با ایجاد همدلی مومنانه حول محور قرآن به ویژه در رمضان گذشته، خراسان جنوبی رتبه اول مشارکت را طرح زندگی با آیه‌ها کسب کرد.

وی با اشاره به تشکیل و فعالیت ۲۰ کارگروه در دبیرخانه سبک زندگی با آیه‌ها، بیان کرد: در کنار فعالیت این کارگروه‌ها، کارگروه ارزیابی هم به صورت ویژه نقش آفرینی کرد که در نتیجه پوشش جمعیتی بالایی به دنبال داشت.

حجت‌الاسلام سالاری با قدردانی از اهتمام شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی شهرستان‌ها، بیان کرد: خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده، از جلسات قرآنی و هیئت‌های مذهبی تا فضاهای شهری و بوم گردی‌ها، رنگ و بوی طرح‌های قرآنی گرفتند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در سال جاری، بیشترین توزیع محصول زندگی با آیه‌ها در کشور را داشته است، گفت: امسال در عشق آباد، جلسه شورای اداری مختص زندگی با آیه‌ها برگزار شد که الگویی برای دیگر شهرستان‌ها بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه طی امسال زندگی با آیه‌ها مختص ماه مبارک رمضان نخواهد بود، افزود: عملیات زندگی با آیه‌ها از اول مراسم اعتکاف با کتاب "حالت پرواز" که مختص نوجوان است، شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه حالت پرواز تنها یک کتابچه نیست بلکه کنشی بوده که دانش آموز را در اعتکاف همراهی می‌کند، ادامه داد: همچنین با توجه به محتوای غنی موجود در کتاب، عهدنامه و راهبری مربیان و سفیران آیه‌ها، تا ماه مبارک رمضان این کتاب به صورت جیبی همراه فرد خواهد بود تا با خواندن و فهم آیه‌ها، خودش نیز یک سفیر شود.

حجت‌الاسلام سالاری اظهار داشت: ۲۰ هزار جلد کتابچه حالت پرواز برای اعتکاف سال جاری تامین شده که در اختیار دانش آموزان معتکف قرار خواهد گرفت.

وی از اجرای رزمایش قرآنی در قالب نمایشگاه زندگی با آیه‌ها خبر داد و گفت: امسال همت ما بر این خواهد بود که بتوانیم محصولات زندگی با آیه‌ها که بیش از ۲۰ محصول است را در قالب نمایشگاه و قبل از ماه مبارک رمضان، معرفی کنیم.

حجت‌الاسلام سالاری با بیان اینکه امسال در بحث زندگی با آیه‌ها چهار قله شامل نیمه رجب، ۲۷ رجب، نیمه ماه مبارک شعبان و ماه مبارک رمضان را داریم، گفت: خواستاریم در راستای برگزاری جشن تولد قرآن در ۲۷ رجب و توزیع این کتاب مقدس در مناطق محرومی که قرآن ندارند، همکاری‌های لازم انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری جشنواره قرآنی خانوادگی "رحیق" با شعار "رمز حیات، یاد قرآن" از ۱۵ رجب تا پایان رمضان خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف انس خانوادگی با قرآن، تقویت باورهای قرآنی و تربیت نسل قرآنی در مراحل شهرستانی، استانی و فینال برگزار می‌شود.