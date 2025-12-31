اهم کرد زابلی، مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر گفت: سیستان و بلوچستان میزبان، مسابقات شتردوانی قهرمانی کشور است.

وی ادامه داد: این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته بصیرت و ولادت حضرت علی (ع) با حضور استان‌های یزد، کرمان، هرمزگان، اصفهان و سیستان و بلوچستان ۱۵ دی ماه، ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان افزود: برگزاری این رویداد ملی علاوه بر جنبه ورزشی، دارای ارزش فرهنگی و اجتماعی فراوانی است؛ چرا که شتر به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و زیست‌محیطی سیستان و بلوچستان، نماد پیوند مردم با سنت‌ها و زندگی بومی منطقه محسوب می‌شود.

وی اظهار داشت: مسابقات شتردوانی فرصتی است تا فرهنگ اصیل و ظرفیت‌های گردشگری استان به دیگر نقاط کشور معرفی شود و زمینه‌ای برای تقویت همبستگی ملی، جذب گردشگران، رونق اقتصادی و ارتقای جایگاه فرهنگی سیستان و بلوچستان فراهم گردد.