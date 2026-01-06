برگزاری جشنواره لوک برتر همزمان با مسابقات شتردوانی در دلگان

قنبر ناروئی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان، در گفت و با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره لوک برتر در شهرستان دلگان خبر داد و گفت: این جشنواره با همکاری فرمانداری و جهاد کشاورزی دلگان و اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد و هدف آن معرفی شترهای اصیل و برتر منطقه، حمایت از دامداران محلی و ترویج نژادهای بومی شتر است.

وی افزود: جشنواره لوک برتر همزمان با مسابقات شتردوانی قهرمانی کشور برگزار شد و در آن شرکت‌کنندگانی از استان‌های کرمان، یزد، اصفهان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان حضور داشتند.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان بیان کرد: شترداران منطقه با ارائه شترهای اصیل خود در این رویداد شرکت کردند و با داوری‌های دقیق، شترهای برتر معرفی شدند.

ناروئی تصریح کرد: این رویداد علاوه بر جنبه فرهنگی و ورزشی، می‌تواند انگیزه اقتصادی و توسعه دامداری بومی را نیز تقویت کند و امیدواریم جشنواره لوک برتر به یک رویداد سالانه معتبر در شهرستان دلگان تبدیل شود.