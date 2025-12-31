به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ناپایداری جوی در مناطق شرقی و مرکزی استان پیش بینی می‌شود و تداوم ناپایداری دریایی در خلیج فارس و دریای عمان مورد انتظار است.

تحت تأثیر وزش بادهای شدید شمالی در جنوب شرق کشور و حاکمیت گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان، طی امروز نفوذ گرد و غبار به مناطق شرقی و مرکزی استان و پاره‌ای نقاط تنگه هرمز با تاکید بر شهرستان‌های بشاگرد، جاسک، میناب و رودان پیش بینی می‌شود و سبب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا گاه وزش باد نسبتاً شدید در این مناطق خواهد شد. توصیه می‌شود تمهیدات لازم صورت پذیرد.

در خلیج فارس و دریای عمان نیز تداوم وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی کماکان سبب مواج ماندن دریا خواهد شد. توصیه می‌شود از تردد در این مناطق دریایی اجتناب گردد و تمهیدات لازم در بنادر غربی و شرقی استان صورت گیرد.

روز پنجشنبه از میزان ناپایداری جوی و دریایی کاسته خواهد شد وبتدریج شرایط آرامی در استان حاکم خواهد شد.

به لحاظ دمایی ضمن ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات استان، از پایان هفته در سایر نقاط استان، افزایش نسبی دمای کمینه پیش بینی می‌شود.