به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی به هدف قرار دادن ۲۳۰ فلسطینی در کرانه باختری طی سال جاری میلادی و اسیر کردن هفت هزار و ۴۰۰ تن دیگر اذعان کرد.
انتشار آمار جنگ افروزی ها و جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حالی صورت میگیرد که تعداد قربانیان این رژیم طی سال جاری میلادی در کرانه باختری بسیار بیشتر از آنچه که اعلام میشود است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۰ هزار حمله هوایی و ۴۳۰ تجاوز نظامی طی سال جاری میلادی در جبهههای مختلف انجام داده است.
طی سال جاری میلادی، علاوه بر غزه کشورهای مختلف منطقه شاهد حملات هوایی رژیم صهیونیستی به بهانههای واهی بودهاند.
با این حال روز گذشته «امیر بوحبوط» تحلیلگر نظامی وبسایت صهیونیستی والا گفت که سال ۲۰۲۵ برای ارتش اشغالگر «بهطور ویژه سالی خونین» بوده و بیشتر کشتهها مربوط به جنگ غزه است.
همچنین دهها نظامی صهیونیست خودکشی کردهاند. ارتش تل آویو این آمار را «نگرانکننده» توصیف کرده و از تلاشهای مستمر برای کاهش پدیده خودکشی خبر داده است.
