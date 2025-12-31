یک شهید و چند زخمی بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، نیروهای اشغالگر اسرائیلی شامگاه سه‌شنبه با تیراندازی به سمت یک خودرو در جاده میان روستاهای عوریف و عینابوس در جنوب نابلس، یک جوان فلسطینی به نام قیس سامی جاسر علان را به شهادت رساندند.

طبق این گزارش، در این تیراندازی، چهار شهروند دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

همزمان، ارتش اسرائیل با شلیک گازهای سمی به داخل یک منزل در روستای عابود در شمال غرب رام الله، باعث آتش‌سوزی خانه و مصدومیت چندین نفر بر اثر خفگی شد.

همچنین این نیروها به شهر طوباس، روستای عقابا و نعلین یورش بردند که درگیری‌های شدید میان جوانان و ارتش را در پی داشت.

علاوه بر این، ورودی روستای دیر جریر در شمال‌شرق رام‌الله مسدود شد. این حوادث در چارچوب موج رو به افزایش حملات ارتش و شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری رخ می‌دهد.

از آغاز جنگ علیه غزه تاکنون، بیش از ۱۱۰۴ فلسطینی در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، به شهادت رسیده و حدود ۱۱ هزار نفر زخمی شده‌اند. در همین دوره، بیش از ۲۱ هزار نفر نیز بازداشت شده‌اند.

جنگ ویرانگر ارتش صهیونیستی علیه باریکه غزه که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، طی دو سال بیش از ۷۱ هزار شهید و ۱۷۱ هزار زخمی برجای گذاشت و ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی را نابود کرد.

سازمان ملل هزینه بازسازی این ویرانی‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.