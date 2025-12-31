به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست اعتراف کرد که نتایج تحقیقات مرکز تاوپ نشان میدهد از دهه پنجاه قرن گذشته تاکنون کاهش میانگین رشد جمعیت در اراضی اشغالی بسیار نادر بوده اما برای نخستین بار در تاریخ جعلی این رژیم طی سال جاری پایینترین میزان رشد جمعیت در منطقه اشغالی مذکور ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، رشد جمعیت در اراضی اشغالی از عدد ۱/۵ درصد در سال پایینتر نیامده اما طی سال جاری میلادی این عدد به کمتر از یک درصد رسیده است یعنی طی سال ۲۰۲۵ تنها حدود ۱۰۰ هزار نفر به ساکنان اراضی اشغالی اضافه شده است.
در گزارش مرکز مذکور آمده است که افزایش مهاجرت معکوس باعث شده تعداد صهیونیستهایی که از اراضی اشغالی فرار میکنند بیشتر از افرادی باشد که به این منطقه مهاجرت میکنند. کارشناسان این روند را نتیجه شرایط اقتصادی، بازار کار و اوضاع سیاسی اراضی اشغالی میدانند.
لازم به ذکر است که گسترش ناامنی در اراضی اشغالی در پی عملیاتهای موفقیت آمیز نیروهای مقاومت و پیامدهای منفی جنگ ۲ ساله علیه غزه از مهمترین دلایل فرار صهیونیستها به شمار میروند.
