به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، فؤاد ابراهیم تحلیلگر سعودی تاکید کرد که تحرکات امارات در منطقه به ویژه در یمن و سودان همسو با نقشه‌های رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: امارات برای تجزیه یمن تلاش می‌کند. اختلافات میان عربستان و امارات بر سر یمن تنها یک درگیری داخلی نیست بلکه نزاع بر سر منافع است. تجاوزات این کشورها علیه یمن هیچ مشروعیت سیاسی یا قانونی ندارد.

ابراهیم بیان کرد: ملت یمن بازنده این درگیری و نزاع است و در پی آن زیر ساخت‌ها تخریب شده و بحران انسانی شدت می‌گیرد. توافق احتمالی میان امارات و تل آویو برای به رسمیت شناختن عناصر مستقر در جنوب یمن باعث می‌شود ابوظبی یک حمایت سیاسی برای اجرای پروژه‌های خود به دست آورد.

وی افزود: این تحولات را نمی‌توان به دور از سیاست‌های آمریکا در منطقه دانست. بحران‌ها در منطقه به نفع رژیم صهیونیستی اداره می‌شود.