  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۸

تحلیلگر سعودی: تحرکات امارات در منطقه همسو با تل‌آویو است

تحلیلگر سعودی: تحرکات امارات در منطقه همسو با تل‌آویو است

یک تحلیلگر سعودی با اشاره به درگیری میان عربستان و امارات بر سر یمن تحرکات ابوظبی را همسو با رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، فؤاد ابراهیم تحلیلگر سعودی تاکید کرد که تحرکات امارات در منطقه به ویژه در یمن و سودان همسو با نقشه‌های رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: امارات برای تجزیه یمن تلاش می‌کند. اختلافات میان عربستان و امارات بر سر یمن تنها یک درگیری داخلی نیست بلکه نزاع بر سر منافع است. تجاوزات این کشورها علیه یمن هیچ مشروعیت سیاسی یا قانونی ندارد.

ابراهیم بیان کرد: ملت یمن بازنده این درگیری و نزاع است و در پی آن زیر ساخت‌ها تخریب شده و بحران انسانی شدت می‌گیرد. توافق احتمالی میان امارات و تل آویو برای به رسمیت شناختن عناصر مستقر در جنوب یمن باعث می‌شود ابوظبی یک حمایت سیاسی برای اجرای پروژه‌های خود به دست آورد.

وی افزود: این تحولات را نمی‌توان به دور از سیاست‌های آمریکا در منطقه دانست. بحران‌ها در منطقه به نفع رژیم صهیونیستی اداره می‌شود.

کد خبر 6708245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها