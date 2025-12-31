واریز یارانه حمایتی یسنا برای مادران در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیهه نوبانی اظهار کرد: این مرحله دوم طرح است که برای دهکهای ۴ و ۵ درآمدی، ۵۰۰ هزار تومان یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
نوبانی افزود: خانوادهها میتوانند در این دوره با استفاده از یارانه حمایتی خود، ۱۶ قلم کالای اساسی و پوشک بچه تهیه کنند.
وی ادامه داد: یارانه مادران دهکهای اول تا سوم، دهم آذر امسال واریز شد؛ در این مرحله مادران تا پایان سال فرصت خرید دارند.
نوبانی خاطرنشان کرد: افراد برای اطلاع از اعتبار طرح یسنا میتوانند با شماره ۰۲۱۶۳۶۹ تماس بگیرند و یا با شماره گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* از اعتبار طرح یسنا مطلع شوند و مشمولان همچنین میتوانند از طریق بازوی کالا برگ در نرم افزار بله، از موجودی کالا برگ خود آگاهی یابند.
