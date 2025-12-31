به گزارش خبرنگار مهر، پیام باقری امروز چهارشنبه در همایش ملی آبزیپروری و فناوریهای نوین با اشاره به تحولات عمیق و سریع در حوزه صنعت آبزیپروری در دنیا، اظهار داشت: نرخ رشد صنعت آبزیپروری در دنیا ۱۱ درصد است.
نگاه دنیا به سمت آبزیپروری باهدف امنیت غذایی است
وی با بیان اینکه افزایش بهرهوری و رقابتپذیر شدن در این حوزه و بحث توسعه بازار سبب شده که نگاه دنیا به سمت این صنعت معطوف شود، عنوان کرد: سهم تولید قاره آسیا از تولید جهانی در حوزه آبزیپروری ۹۰ درصد است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، افزود: از این ۹۰ درصد، ۵۰ درصد متعلق به کشور چین است.
باقری، سهم ایران را در این صنعت کمتر از یک درصد و بسیار پایین عنوان کرد و گفت: این در حالیست که ظرفیتهای کشور، عددی بیش از اینها است.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه نگاه دنیا به سمت آبزیپروری باهدف امنیت غذایی برای حرکت در مسیر توسعه پایدار است، افزود: این حوزه، بخش پیشران امنیت غذایی تلقی میشود.
صنعت آبزیپروری مسیری برای صادرات غیرنفتی
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه آبزیپروری ابزاری برای تقویت و توسعه امنیت غذایی است، تصریح کرد: همچنین این حوزه بستری برای اشتغالزایی بهویژه در بخش بنگاههای کوچک و متوسط است.
باقری در ادامه سخنان خود صنعت آبزیپروری را مسیری برای صادرات غیرنفتی و حرکت در مسیر توسعه فعالیتهای اقتصادی عنوان کرد و گفت: این حوزه نسبت به منابعی که صرف میشود، بازدهی بالایی دارد.
وی بیان داشت: این بخش همچنین سازگاری بالایی با فناوریهای نوین دارد، امروز سامانههای هوشمند و هوشمندسازی تأثیر بالایی بر کیفیت بر منابع آبی و بازچرخانی منابع آب در کاهش مصرف که یکی از ملزومات جدی این حوزه است، دارد.
موقعیت ویژه لرستان در صنعت آبزیپروری
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه فناوریهای نوین اثر مستقیم بر اقتصادیتر شدن این حوزه دارد، گفت: لرستان در حوزه توسعه کشاورزی، دامپروری و بهویژه صنعت آبزیپروری یک استان بسیار مستعد است.
باقری، تصریح کرد: مهمترین ویژگی لرستان در این صنعت هم موقعیت خاص جغرافیایی و منابع آبی غنی است، مسیر جدی در بخش آبزیپروری در ایران و لرستان وجود دارد.
وی، تکمیل زنجیره ارزش را یکی از اقدامات مهم در این مسیر عنوان کرد و گفت: همچنین تبدیلشدن به قطب صادرات، حداقل در غرب کشور هم باید موردتوجه قرار بگیرد. لرستان این زمینه مستعد را دارد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: همچنین استفاده از فناوریهای نوین و فنّاوری جدید در صنعت آبزیپروری هم باید موردتوجه جدی قرار بگیرد. تا بهرهوری افزایش پیدا کند.
نظر شما