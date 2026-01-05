منابع آبی کرمانشاه در وضعیت حساس و شکننده قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه شامگاه یکشنبه در بیستمین جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی استان کرمانشاه با اشاره به ادامه روند کمبارشیها در استان، وضعیت منابع آبی کرمانشاه را حساس و شکننده توصیف کرد و گفت: با وجود بارشهای اخیر، کمآبی جبران نشده و مدیریت دقیق، علمی و پایدار منابع موجود ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع آبی افزود: بیتوجهی به حفاظت از آب، علاوه بر تشدید مشکلات فعلی، به معنای تضییع حقوق نسلهای آینده خواهد بود و پیامدهای جبرانناپذیری به همراه دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه سالانه بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی استان مصرف میشود، تصریح کرد: حرکت به سمت روشهای نوین آبیاری و فاصله گرفتن از شیوههای سنتی و کمبازده، یک ضرورت جدی و فوری است.
نجفی هشدار داد: هدررفت آب در بخش کشاورزی علاوه بر تهدید دشتها و آبخوانها و افزایش خطر فرونشست زمین، در نهایت به زیان خود کشاورزان تمام میشود، چرا که از بین رفتن منابع آب به توقف تولید و از دست رفتن امکان کشت منجر خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم برنامهریزی متناسب با شرایط واقعی اقلیم استان، گفت: هرگونه افزایش مصرف آب باید مبتنی بر منابع قابل تأمین و مدیریتشده باشد و پرهیز از کشت محصولات آببر، توسعه کشتهای کمنیاز آبی و ارتقای بهرهوری در مصرف آب باید در اولویت قرار گیرد.
معاون عمرانی استانداری کرمانشاه همچنین از اقدامات انجامشده در حوزه احیا و تعادلبخشی دشتها و برخورد با چاههای غیرمجاز خبر داد و افزود: این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.
در ادامه این نشست، بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در قالب برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس هدفگذاری انجامشده، باید تا پایان این برنامه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب صرفهجویی در مصرف آب استان محقق شود.
وی افزود: طی ماههای اخیر بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب ذخیره آبی از محل انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافهبرداشت چاههای مجاز به دست آمده که بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب آن مربوط به مسدودسازی چاههای غیرمجاز است.
درویشی با تأکید بر ضرورت تداوم این اقدامات گفت: مدیریت اصولی منابع آب، بهرهگیری از روشهای نوین و همراهی مردم و کشاورزان میتواند نقش تعیینکنندهای در عبور استان از شرایط کمآبی و صیانت از منابع حیاتی آب ایفا کند.
