به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی معاون عمرانی استانداری کرمانشاه پیش از ظهر یکشنبه در نشست صیانت از آب که با حضور مدیران دستگاههای عضو برگزار شد، اظهار کرد: برنامه انسداد چاههای غیرمجاز استان با تأکید ویژه مدیریت ارشد استان، شرکت آب منطقهای کرمانشاه و همراهی و حمایت دستگاههای قضائی، امنیتی و انتظامی به شکل گسترده در حال انجام است.
وی با اشاره به روند رو به رشد اجرای این طرح افزود: براساس گزارش شرکت آب منطقهای استان، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۶۴۹ چاه غیرمجاز در سطح استان مسدود شده است که بخش زیادی از این چاهها طی دو ماه اخیر و در زمان مدیریت جدید مجموعه آب منطقهای کرمانشاه انجام شده است و این عملکرد شایسته تقدیر است.
نجفی با تأکید بر لزوم تداوم این روند گفت: حفظ آبخوانهای دشتهای کشاورزی استان، جلوگیری از خشک شدن سرابها و چشمهها و تأمین آب شرب مردم از جمله اهداف مهم برنامه انسداد چاههای غیرمجاز استان به شمار میرود.
وی از نصب ۳۴۲ کنتور هوشمند برای چاههای مجاز در سطح استان خبر داد و بیان کرد: برداشتهای بیرویه و خارج از حد مجاز یکی از دلایل اصلی کاهش سطح آبخوانها در دشتهای استان است که باید با شتاب بخشیدن به نصب کنتورهای هوشمند، میزان برداشت آب از چاهها به شکل علمی و دقیق کنترل شود.
معاون عمرانی استانداری تصریح کرد: مردم کرمانشاه از شتاب گرفتن برنامه انسداد چاههای غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند استقبال کردهاند و پیامهای متعددی در حمایت از این اقدام و درخواست برای تداوم آن با قاطعیت بیشتر ارسال کردهاند.
در ادامه این نشست، گزارشی از آخرین اقدامات شرکت آب منطقهای کرمانشاه پیرامون انسداد چاههای غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و پیگیری مصوبات جلسات پیشین ارائه شد.
همچنین فرماندار شهرستان روانسر گزارشی از عملکرد این شهرستان در راستای طرح احیا و تعادلبخشی دشتها، انسداد چاههای غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند ارائه کرد.
نجفی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، خواستار استمرار اقدامات جهادی برای صیانت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت بهینه مصرف آب در استان شد و گفت: با تداوم این مسیر، میتوان آیندهای پایدار برای بخش کشاورزی و تأمین آب شرب مردم استان رقم زد.
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