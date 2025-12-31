تدوین نقشه راه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه علم و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، نشست بررسی ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست، با هدف تقویت همکاریهای علمی و همافزایی، در پارک پردیسان برگزار شد.
هادی کیا دلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست با تأکید بر اهمیت پیوند مؤثر میان سازمان و دانشگاه، هدفمند شدن پژوهشها و فناوریها را از الزامات سیاستگذاری و برنامهریزی صحیح در حوزه محیط زیست دانست و گفت: علم زمانی اثربخش خواهد بود که قابلیت تبدیل به برنامه، سیاست و اقدام اجرایی را داشته باشد و طرحهای توسعه بر پایه رویکردهای دانشبنیان و پژوهشمحور طراحی و اجرا شوند.
وی بهرهگیری نظاممند از نتایج طرحها و پروژههای دانشگاهی را شرط لازم برای موفقیت برنامهها و ارتقای کیفیت تصمیمگیریها عنوان کرد و با ارزشمند دانستن همسویی اهداف دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست، بر ضرورت تدوین نقشه راه مشترک همکاری از طریق برگزاری جلسات تخصصی و بررسی دقیقتر ظرفیتهای طرفین در حوزههای آموزش، فرهنگسازی، پژوهش و فناوری تأکید کرد.
در ادامه، مدیران دانشگاه علم و صنعت ایران با تشریح ظرفیتها و توانمندیهای این دانشگاه در حوزه سرمایه انسانی، زیرساختها و تجهیزات علمی و فناوری، نمونههایی از اقدامات موفق گذشته و برنامهها و ایدههای پیشرو در حوزه محیط زیست را ارائه کردند.
همچنین مدیران حوزه معاونت آموزش سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه گزارشی از دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه سازمان و تشریح برنامههای آتی، زمینهها و راهکارهای توسعه همکاری و همافزایی میان دو نهاد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
نظر شما