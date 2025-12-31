  1. بین الملل
تجاوز رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره سوریه

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در سایه حملات روزانه به سوریه، امروز نیز به منطقه قنیطره در جنوب این کشور تجاوز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی امروز به مناطقی از حومه جنوبی قنیطره تجاوز کردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست متشکل از ۳ خودرو، از جمله دو خودروی هایلوکس و یک خودروی نظامی هامر، از ورودی شهرک بئر عجم به سمت روستای بریقه نفوذ کردند.

دیروز نیز صهیونیست‌ها به حد فاصل دو روستای رویحینه و المشیرفه تجاوز کرده و یک ایست بازرسی موقت در تقاطع روستای ام العظام در حومه شمالی قنیطره ایجاد کردند. آنها همچنین با تجاوز به روستای العشه، یکی از شهروندان را بازداشت کرده و یک ایست بازرسی موقت بین روستای عین الزیوان و شهرک کودنه در حومه جنوبی قنیطره ایجاد کردند.

اشغالگران اسرائیلی تقریباً به صورت روزانه، با نفوذ، ایجاد ایست و بازرسی، بازداشت و تخریب در مناطق مختلف جنوب سوریه، به نقض حاکمیت سوریه ادامه می‌دهند.

