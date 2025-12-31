تجاوز رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره سوریه

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی امروز به مناطقی از حومه جنوبی قنیطره تجاوز کردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست متشکل از ۳ خودرو، از جمله دو خودروی هایلوکس و یک خودروی نظامی هامر، از ورودی شهرک بئر عجم به سمت روستای بریقه نفوذ کردند.

دیروز نیز صهیونیست‌ها به حد فاصل دو روستای رویحینه و المشیرفه تجاوز کرده و یک ایست بازرسی موقت در تقاطع روستای ام العظام در حومه شمالی قنیطره ایجاد کردند. آنها همچنین با تجاوز به روستای العشه، یکی از شهروندان را بازداشت کرده و یک ایست بازرسی موقت بین روستای عین الزیوان و شهرک کودنه در حومه جنوبی قنیطره ایجاد کردند.

اشغالگران اسرائیلی تقریباً به صورت روزانه، با نفوذ، ایجاد ایست و بازرسی، بازداشت و تخریب در مناطق مختلف جنوب سوریه، به نقض حاکمیت سوریه ادامه می‌دهند.