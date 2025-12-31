  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

حمله عناصر قسد به مواضع رژیم جولانی در سوریه

حمله عناصر قسد به مواضع رژیم جولانی در سوریه

در سایه تداوم درگیری های داخلی در سوریه عناصر قسد طی امروز یکی از مواضع نیروهای رژیم جولانی را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روداو، عناصر کرد سوریه دموکرات موسوم به قسد اعلام کردند که یکی از مواضع نظامی عناصر وابسته به رژیم جولانی را هدف قرار دادند. قسد همچنین تاکید کرد که این حملات در پی حملات پهپادی عناصر جولانی اطراف سد تشرین واقع در شمال سوریه انجام شد.

بر اساس اعلام قسد، عناصر رژیم جولانی بعد از حملات پهپادی گذشته امروز نیز حملاتی را در اطراف سد تشرین علیه این نیروها انجام دادند.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون درگیری‌ها میان دمشق و عناصر قسد در مناطق شمال شرق این کشور تشدید شده است.

کد خبر 6708523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها