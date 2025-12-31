حمله عناصر قسد به مواضع رژیم جولانی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روداو، عناصر کرد سوریه دموکرات موسوم به قسد اعلام کردند که یکی از مواضع نظامی عناصر وابسته به رژیم جولانی را هدف قرار دادند. قسد همچنین تاکید کرد که این حملات در پی حملات پهپادی عناصر جولانی اطراف سد تشرین واقع در شمال سوریه انجام شد.

بر اساس اعلام قسد، عناصر رژیم جولانی بعد از حملات پهپادی گذشته امروز نیز حملاتی را در اطراف سد تشرین علیه این نیروها انجام دادند.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون درگیری‌ها میان دمشق و عناصر قسد در مناطق شمال شرق این کشور تشدید شده است.