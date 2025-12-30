  1. بین الملل
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

اعمال مقررات منع آمد و شد در لاذقیه

منابع امنیتی وابسته به جولانی از اعمال مقررات منع آمد و شد در لاذقیه سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، فرماندهی امنیت داخلی جولانی در لاذقیه از اعمال مقررات منع آمد و شد در این شهر خبر داد.

در بیانیه امنیتی نیروهای جولانی آمده است: ما از ساعت ۵ بعد از ظهر روز سه‌شنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، تا ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، در شهر منع آمد و شد اعلام می‌کنیم.

فرماندهی امنیتی جولانی در لاذقیه بیان کرد: این تصمیم شامل اورژانس، پرسنل پزشکی یا آمبولانس و آتش‌نشانی نمی‌شود. ما از شهروندان می‌خواهیم که با مقامات مربوطه همکاری کنند و طبق قانون، متخلفان مجازات خواهند شد.

گفتنی است که شهرهای ساحلی سوریه و برخی مناطق این کشور طی روزهای گذشته شاهد اعتراض‌های گسترده بود که این اعتراض‌ها با حمله نیروهای جولانی به معترضان همراه شد.

