اعمال مقررات منع آمد و شد در لاذقیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، فرماندهی امنیت داخلی جولانی در لاذقیه از اعمال مقررات منع آمد و شد در این شهر خبر داد.
در بیانیه امنیتی نیروهای جولانی آمده است: ما از ساعت ۵ بعد از ظهر روز سهشنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، تا ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، در شهر منع آمد و شد اعلام میکنیم.
فرماندهی امنیتی جولانی در لاذقیه بیان کرد: این تصمیم شامل اورژانس، پرسنل پزشکی یا آمبولانس و آتشنشانی نمیشود. ما از شهروندان میخواهیم که با مقامات مربوطه همکاری کنند و طبق قانون، متخلفان مجازات خواهند شد.
گفتنی است که شهرهای ساحلی سوریه و برخی مناطق این کشور طی روزهای گذشته شاهد اعتراضهای گسترده بود که این اعتراضها با حمله نیروهای جولانی به معترضان همراه شد.
نظر شما