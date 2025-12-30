تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در قنیطره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

خبرنگار تلویزیون سوریه اعلام کرد که نظامیان اشغالگر اسرائیلی با چند خودرو نظامی وارد غرب شهرک المعلقه در جنوب قنیطره شدند.

همزمان با پرواز پهپادهای اسرائیلی در آسمان استان القنیطره سوریه، ارتش این رژیم به چندین منطقه در این استان نفوذ کرد.

خبرنگار سانا اعلام کرد که یگانی از نیروهای اسرائیلی از تل الاحمر غربی به سمت روستای عین الزیوان حرکت و یک ایست بازرسی موقت میان این روستا و شهرک کودنه برپا کرد.

بنا بر اعلام این خبرنگار، این تحرک همزمان با پیشروی حدود ۱۰۰ تن از نظامیان اسرائیلی بود که از تل الاحمر غربی به سوی تل الاحمر شرقی حرکت کردند و همچنین پرواز پهپادها در آسمان منطقه ادامه داشته است.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.