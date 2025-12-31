انفجار انتحاری در حلب سوریه؛ یک نیروی امنیتی جولانی کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک منبع امنیتی رژیم جولانی در سوریه اعلام کرد که در پی انفجار انتحاری در محله باب‌الفرج در مرکز شهر حلب، یک مقام امنیتی کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

همچنین خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد که این انفجار انتحاری، گشت پلیس را در منطقه باب‌الفرج شهر حلب هدف قرار داد که در نتیجه آن، یک نیروی امنیتی جان باخت و چند نفر دیگر مجروح شده‌اند.

شبکه الاخباریه سوریه نیز به نقل از مدیر امنیت شهر حلب اعلام کرد که این انفجار یکی از کلیساهای شهر حلب را هدف قرار داده بود.

عامل حمله احتمالاً وابسته به داعش بوده است

از سوی دیگر شبکه المیادین به نقل از وزارت کشور رژیم جولانی اعلام کرد که فردی که خود را با کمربند انفجاری در گشت نیروهای امنیتی در حلب منفجر کرده، به احتمال زیاد فردی با پیشینه فکری یا سازمانی وابسته به داعش بوده است.