جلوگیری از تغییر کاربری ۴۸۸ هکتار زمین در سعیدآباد ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان قاضی زاده ظهر چهارشنبه با تشریح جزئیات اقدام به مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز در حوزه قضائی ساوجبلاغ که در وسعت ۴۸۸ هکتاری انجام شد گفت: این اراضی در «روستای سعید آباد» بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ واقع شده بودند و عمدتاً در مراحل اولیه تغییر کاربری قرار داشتند که با ورود به موقع از تغییر کاربری این اراضی در وسعت بزرگ پیشگیری به عمل آمد.

وی با اشاره به اینکه در محدوده اعمال قانون شده تنها هشت ویلا ساخته شده بود و ۳۴۵ مورد دیوارکشی برای ساخت ویلا در حال انجام بود متذکر شد: در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و با دستور دادستانی نسبت به قلع و قمع بناها و دیوارکشی‌ها با حضور نمایندگان دادستان، فرمانداری، جهاد کشاورزی و ادارات خدمات رسان، عوامل پرتلاش پلیس پیشگیری، یگان امداد، کلانتری ۱۲ گلسار و عوامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام شد.

دادستان عمومی و انقلاب ساوجبلاغ ارزش اراضی اعمال قانون شده را ۵۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: علاوه بر دیوارکشی به تعداد ۳۴۵ مورد، بنا به تعداد ۸ مورد، محوطه سازی به تعداد ۲۵ مورد، دپوی مصالح به تعداد ۸۹ مورد، احداث راه و جاده به تعداد ۴ مورد، شهرک سازی به تعداد ۴ مورد، استخر ۱۱ مورد، جمع آوری انشعابات غیرمجاز گاز و برق جمعاً به تعداد ۱۶۶ مورد اقدامات قانونی برای قلع و قمع به انجام رسید.

وی با هشدار به اقدام کنندگان و عوامل تغییر کاربری‌های غیرمجاز که اراضی زراعی این حوزه قضائی را در معرض تهدید قرار داده‌اند تصریح کرد: همانطور که بارها بیان شده است هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز با برخورد قاطع دستگاه قضائی رو به رو خواهد شد و انتساب اشخاص به شخصیت‌ها و دستگاه‌های مختلف مانع از اجرای احکام قانونی نخواهد بود.

‌