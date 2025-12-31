به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری، نمایش «خشم قلمبه» به کارگردانی وحید نفر روی صحنه مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌رود. این نمایش به نویسندگی سعید ابک از روز ۱۷ دی در سالن بوستان مرکز تئاتر کانون واقع در پارک لاله تهران اجرا می‌شود.

نمایش «خشم قلمبه» با اقتباس از کتابی با همین عنوان نوشته میری دلانسه و ترجمه سیدمحمدمهدی شجاعی از انتشارات کانون پرورش فکری است که تاکنون بیش از هشت نوبت بازنشر شده است.

در خلاصه این نمایش آمده است: دختربچه‌ای که بیشتر مواقع عصبانی است، اما بلد نیست خشمش را کنترل کند. همین موضوع باعث شده دوستانش را از دست بدهد و تنها شود. او با کمک گربه‌اش و دختر همسایه یاد می‌گیرد احساسش را بشناسد و خشمش را مدیریت کند.

متین رادمان، سوده سعدایی، هدیه حاجی طاهری، علیرضا صحبتی، علی باروتی و مانلی نفر در نمایش «خشم قلمبه» ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان: روژین ستاری، آهنگ‌ساز: بهزاد عبدی، طراح لباس: فرزانه عاقلی، طراح عروسک: دلبان مویدی، طراح صحنه: سینا ییلاق‌بیگی، طراح نور: محمدرضا شاملوفرد، منشی صحنه: نازک شهبد، طراح پوستر و بروشور: مرتضی طهرانی، روابط عمومی و تبلیغات: روژین ستاری (تئاترنما)، شعر: متین راد، دستیار طراح صحنه: حمیدرضا صداقت، دوخت لباس: روشنک ستاری و فرزانه عاقلی و دستیار طراح لباس: هنگامه سازش.

نمایش «خشم قلمبه» که مناسب گروه سنی چهار سال به بالا است ساعت ۱۷:۴۵ روی صحنه مرکز تئاتر کانون می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای اجرای صبح ویژه مدارس و مهدهای کودک با شماره تلفن ۰۹۲۲۳۹۳۲۸۹۲ تماس بگیرند.