اجرای «لالو و صدای کمانچه» در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل کانون، نمایشنامه «لالو و صدای کمانچه» اقتباسی از رمان «لالو» نوشته یوسف قوجق از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که به نویسندگی محراب عبداللهزاده و حمیدرضا مرادی و با کارگردانی حمیدرضا مرادی برای نمایشنامهخوانی آماده شده است.
داستان این نمایشنامه درباره نوجوانی روستایی به نام لالو است که به دلیل ناتوانی در سخن گفتن، از کودکی با این نام شناخته میشود. او از همان ابتدای زندگی با دشواریهای زیادی روبهرو بوده است؛ مادرش هنگام تولد و پدرش یک هفته بعد از دنیا میروند و لالو با مادربزرگش تنها میماند. در ادامه، پیرزنی رمال در روستا شایعه میکند که لالو نفرین شده است و همین موضوع باعث دوری مردم از او میشود، تا اینکه آشنایی لالو با «عاشیق تایماز» و ساز او مسیر زندگیاش را تغییر میدهد.
در این نمایشنامهخوانی شادی کارآیین، هادی شیرمحمدی، پریسا راد، مرجان رضائی، سدنا حسینی و حمیدرضا مرادی به عنوان خوانشگر حضور دارند. طراحی پوستر این اثر را مریمسادات حسینی انجام داده و انتخاب موسیقی نیز بر عهده حمیدرضا مرادی بوده است.
نمایشنامهخوانی «لالو و صدای کمانچه» روز یکشنبه سوم اسفند ساعت ۱۷ در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در بلوار کشاورز، خیابان حجاب، داخل پارک لاله برگزار میشود.
رویداد نمایشنامهنویسی و نمایشنامهخوانی «توکا» با توجه به سیاست نوجوانمحوری کانون و با مشارکت مرکز تئاتر کانون و انجمن تئاتر کودک خانه تئاتر در سال ۱۴۰۴ در حال برگزاری است.
