تأمین کالاهای اساسی و نهادهای دامی در کرمانشاه تضمین شد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی فعالیتهای بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی به واسطه فعالیتها و گستردگی که دارد، توقع و خواستههای مردم نیز بیشتر شده است. یکی از مهمترین دغدغههای مردم در حال حاضر، تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیازشان در بازار است.
وی افزود: خوشبختانه در شرایط فعلی، تمام کالا و اقلام اساسی به طور کامل در سراسر فروشگاهها تأمین شده و هیچ مشکل خاصی در این زمینه نداریم. فروشگاهها تاکنون گزارشی مبنی بر کمبود کالا به ما ارائه نکردهاند.
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در خصوص نهادهای دامی نیز اظهار کرد: با تدابیری که در نظر گرفته شده و قطع دست سودجویان، نهادهای دامی از طریق پشتیبانی امور دام و صرفاً توزیع از طریق یک کانال مشخص در حال تأمین است و انتظار میرود در روزهای آینده وفور این اقلام در سطح استان و دامداریها مشاهده شود.
کریمی همچنین به موضوع تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: به واسطه سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه، حدود ۹ همت تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. کلیه پروندههای متقاضیان به پنج بانک عامل معرفی شده و در حال تشکیل و تکمیل است. تاکنون حدود یک و یکدهم همت از این تسهیلات پرداخت شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چندین طرح بزرگ کشاورزی در استان در حال پیگیری هستند که در صورت تکمیل و راهاندازی، اشتغال بالغ بر هزار نفر برای استان ایجاد خواهد کرد.
