تغییر در ساختمان میرداماد تایید شد؟

به گزارش خبرنگار مهر سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ساعاتی پیش در شبکه اجتماعی ایکس با استفاده از هشتگ‌های #پزشکیان و #همتی، آب پاکی را روی دست همه ریخت و رسماً اعلام کرد که با نظر و تصمیم رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی کلیددار جدید ساختمان میرداماد خواهد شد و جایگزین محمدرضا فرزین می‌شود.

این خبر در حالی منتشر شد که ساعاتی قبل از آن در فضای رسمی بانک مرکزی بر تکذیب استعفای محمدرضا فرزین تاکید شده بود. پیگیری‌ها حاکی از آن بود که ماجرای استعفای فرزین مربوط به روزهای پایانی آذر است و امروز اتفاق جدیدی رخ نداده؛ حتی بانک مرکزی برای اثبات این موضوع به درستی خبر از برگزاری جلسه فوری تیم اقتصادی دولت با حضور شخص فرزین و وزرا داد تا نشان دهد چرخ‌ها همچنان بر پاشنه قبلی می‌چرخند.

اما دقایقی پیش مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در واکنشی توییتری به پیام طباطبایی، عملاً با ارجاع به توییت معاون دفتر رئیس‌جمهور و نوشتن جمله‌ی «آرزوی توفیق برای همه مسئولان خادم کشور»، تلویحاً پایان دوران فرزین و تغییر قطعی در رأس ساختمان میرداماد را تأیید کرد؛ پیامی که در عرف اداری و سیاسی معنایی جز «خداحافظی و پذیرش تغییر» ندارد.

عبدالناصر همتی در حالی راهی بانک مرکزی می‌شود که کمتر از یک سال پیش، طرح استیضاحش در وزارت اقتصاد دقیقاً به دلیل «ناتوانی در کنترل بازار» و «جهش قیمت دلار و سکه در پاییز و زمستان ۱۴۰۳» توسط نمایندگان امضا و نهایتاً سرانجام او به استیضاح ختم شد. مخالفان معتقد بودند سیاست‌های او عامل اصلی گرانی است و او نتوانسته ترمز بازار را بکشد. حال دولت همان کسی را که در وزارت اقتصاد متهم به گرانی دلار بود، برای «مهار تورم و کنترل نرخ ارز» به ریاست بانک مرکزی منصوب خواهد کرد.