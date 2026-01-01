  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

تغییرات قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در بازار طلا

امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ قیمت سکه در بازار ثانیه‌ای در حال نوسان است. سکه امامی در کانال قیمتی ۱۴۷ تا ۱۴۸ میلیون تومان در حال تغییر است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ قیمت سکه در بازار ثانیه‌ای در حال نوسان است. سکه امامی در کانال قیمتی ۱۴۷ تا ۱۴۸ میلیون تومان در حال تغییر است.

سکه بهار آزادی نیز بین ۱۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان تا ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نوسان لحظه‌ای است.

در این بازار هر قطعه نیم سکه ۸۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان، ربع سکه ۴۸ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

حباب سکه امامی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان و بهار آزادی بیش از ۳ میلیون تومان است.

قیمت سکه (تومان) صبح ۱۰ دی ۱۴۰۴

تغییرات قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در بازار طلا

قیمت سکه (تومان) عصر ۱۰ دی ۱۴۰۴

نوع سکه قیمت حباب
سکه امامی ۱۴۸.۹۸۵.۰۰۰ ۱۳۰۲۳۰۰۰
بهار آزادی ۱۴۲.۵۸۰.۰۰۰ ۷۱۹۳۰۰۰
نیم سکه ۸۱.۰۴۰.۰۰۰ ۱۲۷۱۰۰۰۰
ربع سکه ۴۹.۲۶۰.۰۰۰ ۱۴۹۰۷۰۰۰
سکه گرمی ۲۱.۸۰۰.۰۰۰ ۴۸۷۷۰۰۰

کد خبر 6709546
فاطمه امیر احمدی

