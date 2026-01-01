تغییرات قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در بازار طلا

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ قیمت سکه در بازار ثانیه‌ای در حال نوسان است. سکه امامی در کانال قیمتی ۱۴۷ تا ۱۴۸ میلیون تومان در حال تغییر است.

سکه بهار آزادی نیز بین ۱۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان تا ۱۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نوسان لحظه‌ای است.

در این بازار هر قطعه نیم سکه ۸۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان، ربع سکه ۴۸ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

حباب سکه امامی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان و بهار آزادی بیش از ۳ میلیون تومان است.

قیمت سکه (تومان) صبح ۱۰ دی ۱۴۰۴

قیمت سکه (تومان) عصر ۱۰ دی ۱۴۰۴