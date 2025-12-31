درخشش بسیج رسانه خوزستان در جشنواره ملی مالک اشتر

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جشنواره ملی مالک اشتر بسیج امروز چهارشنبه در سالن اجتماعات پنج آذر تهران برگزار شد.

این مراسم با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در بسیج، نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌های اردبیل و البرز و جمعی از فرماندهان و معاونان سپاه‌های استانی همراه بود.

در این جشنواره، بر اساس ارزیابی عملکرد یک‌ساله اقشار مختلف بسیج، برترین‌های کشوری معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

در میان هیئت‌های اندیشه‌ورز، هیئت بسیج رسانه سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان توانست رتبه نخست کشوری را کسب کند و به عنوان موفق‌ترین هیئت اندیشه‌ورز کشور شناخته شود.