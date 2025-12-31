فرماندار دشتی: نظارت مستمر و دقیق بر واحدهای خبازی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان دشتی که با حضور مدیرکل غله استان برگزار شد اظهار کرد: امروز نان به یکی از اقلام استراتژیک و اثرگذار در سبد غذایی مردم تبدیل شده و حساسیت این موضوع نسبت به گذشته افزایش یافته است.

وی با اشاره به شرایط خاص شهرستان دشتی در حوزه مصرف نان افزود: افزایش جمعیت کارگری در بخش‌های مختلف شهرستان و به‌تبع آن افزایش میزان مصرف، ضرورت توجه ویژه، برنامه‌ریزی منسجم و نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای خبازی را دوچندان کرده است.

فرماندار دشتی بر لزوم بازگشت سهمیه‌ها به آرد پایه تأکید کرد و گفت: مدیریت صحیح سهمیه‌های آرد، نقش مهمی در تأمین پایدار نان و افزایش رضایت‌مندی شهروندان دارد و باید با دقت دنبال شود.

مقاتلی همچنین خواستار در دسترس بودن کامل سامانه «نانینو» برای شهرستان شد و افزود: پیش‌بینی و اعلام لیست کشیک نانوایی‌ها و برنامه‌ریزی دقیق زمان پخت، از اقدامات ضروری برای جلوگیری از بروز مشکلات و نارضایتی‌های احتمالی است که به زودی انجام خواهد شد.

وی، نظارت مستمر و دقیق دستگاه‌های مسئول بر عملکرد واحدهای خبازی را اجتناب‌ناپذیر دانست و بر هماهنگی همه بخش‌ها برای تأمین مطلوب و پایدار نان مورد نیاز مردم تأکید کرد.