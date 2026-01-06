فرماندار دشتی: تنظیم بازار نیازمند اقدام میدانی و تصمیمات عملی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر دستگاه‌های عضو اظهار کرد: تأمین و آرامش بازار شهرستان نباید منتظر تصمیمات بیرونی باشد و این خودِ اعضای کارگروه هستند که باید با نشست‌های مستمر، همفکری و اقدام میدانی، مشکلات حوزه کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج و شکر را مدیریت کنند.

وی افزود: ممکن است تأمین برخی اقلام مستقیماً در شرح وظایف یک دستگاه نباشد، اما انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با همکاری و تعامل، برای رفع کمبودها و جلوگیری از نارضایتی مردم ورود جدی داشته باشند.

فرماندار دشتی با اشاره به نارضایتی‌های اخیر در حوزه نان گفت: با حمایت مدیرکل مربوطه، آرد پایه نانوایی‌ها مجدداً برقرار شده و این اقدام یک بستر اولیه برای بهبود وضعیت توزیع نان است. از این پس عملکرد نانوایی‌ها به‌صورت برخط و از طریق سامانه‌های نظارتی رصد می‌شود و هیچ کم‌کاری قابل توجیه نیست.

مقاتلی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق مصوبات خاطرنشان کرد: تعیین ساعت پخت نانوایی‌ها، معرفی نانوایی‌های کشیک و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم باید بدون تأخیر اجرا شود. نارضایتی بازار در کوتاه‌ترین زمان شکل می‌گیرد و تصمیمات امروز باید فردا در میدان عمل دیده شود.

فرماندار دشتی به موضوع ساماندهی قصابی‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوع با توجه به دغدغه‌های بهداشتی و محیط‌زیستی در دستور کار قرار دارد و با همراهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری، محیط زیست و دستگاه قضائی، پیگیری خواهد شد.

مقاتلی همچنین با اشاره به برخی نگرانی‌ها در حوزه حمل‌ونقل و بازار محصولات کشاورزی افزود: موضوعاتی مانند حمل محصولات خارج از فصل از جمله گوجه‌فرنگی برای شهرستان بسیار حیاتی و استراتژیک است و باید با پیش‌بینی و تدابیر لازم، از آسیب به کشاورزان و بازار جلوگیری شود.

وی با اطمینان‌بخشی به بازاریان شهرستان تصریح کرد: در تلاشیم با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی دستگاه‌های مرتبط، مسائلی که موجب نگرانی اصناف باشد برطرف و بازاریان بتوانند با آرامش به فعالیت خود ادامه دهند.

فرماندار دشتی تأکید کرد: تنظیم بازار در اختیار ما و شماست و تنها با هم‌افزایی، تصمیم‌گیری به‌موقع و اقدام عملی می‌توان آرامش و ثبات بازار شهرستان را حفظ کرد.