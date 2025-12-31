بیانیه بازاریان اصفهان در خصوص اعلام موضع نسبت به شرایط اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، اصناف و بازاریان استان اصفهان با صدور بیانیهای ضمن اعلام برائت از اقدامات اخلالگرانه، بر همراهی خود با سیاستهای نظام اسلامی و ضرورت صیانت از ثبات اقتصادی و معیشت عمومی مردم تأکید کردند.
در متن این بیانیه آمده است:
متن کامل تصویر با دقت بالا بهصورت زیر بازنویسی میشود:
به استحضار ملت عزیز ایران اسلامی میرساند ما اصناف و بازاریان استان اصفهان ضمن اعلام برائت از استکبار جهانی و معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای حمایت از ملت و دولت اعلام میداریم: **
با توجه به اینکه بیشترین آسیبهای نوسانات ارزی و هیجانات اقتصادی در شرایط موجود کشور، متوجه بازاریان و اصناف بوده و امنیت اقتصادی بازار و معیشت عمومی آحاد مردم را هدف قرار داده است، در همین راستا اعضای اتحادیهها و بازاریان اصفهان از قوای سهگانه انتظار داریم ثبات و پایداری در اقتصاد را اولویت برنامههای خود قرار دهند.
امروز میدان جنگ، در عرصه اقتصاد، تجارت و بازار است و بدون شک بیثباتی اقتصادی یعنی تهدید کسبوکارها، صنوف و معیشت عمومی؛ اما در مسیر این مطالبه بحق، موضوعی که باید رسا و شفافتر بیان گردد، اینکه همراهی با جریانهای سو معاند، در بین بازار و بازاریان اصفهان جایی برای حضور و عرض اندام ندارد.
بازار دیرپای اصفهان مصممتر و استوارتر از آن نیست که در خدمت کسانی قرار گیرد که در پوشش مطالبات بازاریان، امنیت و آرامش ملت و بازاریان را هدف قرار دادهاند.
در پایان امید آنکه رؤسا و ارکان قوای سهگانه نیز در تبعیت کامل از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلهالعالی)، و در راستای واگذاری امور مردم به خود مردم، با تدابیر و تصمیمات داهیانه در میدان خطیر و شرایط بحرانی موجود اقتصاد نیز بتوانند تهدیدها را دفع و امنیت و آرامش را برای اصناف و کسبه و ملت عزیز ایران تأمین و برقرار سازند.
