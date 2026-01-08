بیانیه مشترک اصناف گیلان در حمایت از تأکیدات رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اتاق اصناف، بسیج اصناف و اتحادیههای صنفی استان گیلان با صدور بیانیهای مشترک، ضمن قدردانی از بیانات مقام معظم رهبری، بر آمادگی خود برای همکاری جهادی در راستای مهار نوسانات ارزی و ایجاد ثبات اقتصادی تأکید کردند.
در این بیانیه آمده است: بازاریان همواره از وفادارترین اقشار به انقلاب اسلامی بودهاند و اعتراض آنان به نوسانات ارزی و بیثباتی قیمتها ریشه در واقعیتهای ملموس اقتصادی دارد.
سخنان امید بخش رهبر معظم انقلاب درباره عزم جدی مسئولان برای حل این مشکلات، موجب دلگرمی کسبه شد.
ما اصناف گیلان بار دیگر با آرمانهای امام خمینی (ره) و مقام رهبری بیعت کرده و اعلام میکنیم که مصلحت نظام و مردم را بر منافع شخصی مقدم میداریم و هرگونه تلاش دشمن برای ایجاد آشفتگی در بازار را خنثی خواهیم کرد.
از مسئولان اجرایی و بانک مرکزی میخواهیم با سرعت و تدبیر، ثبات اقتصادی را بازگردانند.
در پایان، آمادگی خود برای هرگونه همکاری جهادی در راستای اقتصاد مقاومتی را اعلام کرده و سلامتی و طول عمر رهبر انقلاب و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج) را مسئلت داریم.
نظر شما