سنتکام: کشته شدن و بازداشت ۲۵ عضو داعش در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی پس از حمله گسترده ۱۹ دسامبر، طی روزهای بعد توانستند حدود ۲۵ عضو داعش را در نقاط مختلف سوریه از بین ببرند یا بازداشت کنند.»

در ادامه این بیانیه آمده است که طی ۱۱ عملیات اجرا شده بین ۲۰ تا ۲۹ دسامبر، دست‌کم ۷ عضو داعش کشته و بقیه بازداشت شدند.

پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از اجرای حملاتی علیه تروریست‌هایی که به گفته وی در کشتن نظامیان آمریکایی در سوریه دست داشته‌اند، خبر داده بود.

سنتکام نیز اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی و اردنی بیش از ۷۰ هدف و مقر متعلق به داعش را در سوریه بمباران کرده‌اند.

منابع آمریکایی به رسانه‌های داخلی این کشور گفته‌اند که حملات آمریکا در سوریه ممکن است برای چندین هفته یا حتی یک ماه ادامه یابد.

به گفته یکی از مسئولان آمریکایی، ارتش این کشور در حملات اخیر از جنگنده‌های «اف -۱۶»، هواپیماهای تهاجمی «ای -۱۰» و بالگردهای «آپاچی» استفاده کرده است؛ در حالی که ارتش اردن نیز جنگنده‌های «اف -۱۶» را به کار گرفته است.

همزمان، منابع محلی در سوریه گزارش دادند که دو فروند موشک زمین به زمین از پایگاه نظامی آمریکا در منطقه الشدادی واقع در جنوب الحسکه به سمت بادیه سوریه شلیک شد و در جنوب دیرالزور فرود آمد. این حمله مناطقی را هدف قرار داد که محل فعالیت هسته‌های داعش در بادیه محسوب می‌شد.

یادآور می‌شود سنتکام در ۲۰ دسامبر از اجرای عملیات گسترده علیه داعش در سوریه تحت عنوان «هوک آی استرایک – چشم شاهین» خبر داده بود.