۱۱ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۲

مسئولان کوهدشت با خانواده شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد» دیدار کردند

خرم‌آباد - مسئولان کوهدشت با خانواده شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد» که توسط اغتشاش‌گران در این شهرستان به شهادت رسیده، دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان کوهدشت با خانواده شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد» نیروی بسیجی که شامگاه چهارشنبه توسط اغتشاش‌گران به شهادت رسیده، دیدار کردند.

سعیدپور علی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان دراین‌رابطه، گفت: شامگاه چهارشنبه در کوهدشت اعتراضاتی شکل گرفت، متأسفانه بستر اعتراضات با تلاش برخی از اغتشاشگران به سمت دیگری هدایت شد و در مقابله با اغتشاشگران ۱۳ نفر از نیروهای حافظ امنیت از جمله نیروهای انتظامی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند و مجروح شدند و یکی از جوانان بسیجی هم به فیض شهادت نائل شد.

بنابراین گزارش، شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد»، فرزند «حشمت»، متولد ۲۹ خرداد ۱۳۸۲ بوده است.

    • فرامرز صادقی IR ۰۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      4 1
      پاسخ
      با مسببان این جنایت در اسرع وقت برخورد جدی و سریع شود و به اشد مجازات محکوم بشن. البته اگه از فردا یه عده سلبریتی راه نیفتن که از خانواده این شهید رضایت گرفته و مظلوم نمایی راه انداخته و از این شر و ورای به مادرم نگویید و... که برای داعشی های وطنی فتنه مهسا راه انداخته بودن، دوباره علم کنند. این جانیان درد مردم و معیشت شونو ندارندنبال بهانه ای برای اغتشاش و ناآرامی و چراغ سبز نشون دادن به سگ زرد و شغال صهیونیستی اش هستن.هر تعدادی که در این جنایت دخیل بودن اعدام کنید اونم در کوتاهترین زمان
    • م IR ۰۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      4 1
      پاسخ
      ان شالله علو درجه برای این شهید و طلب صبر برای خانواده اش
    • IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      2 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه عزیزم
    • سیاوش IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدا صبر بده به خانواده اش إن شاءالله خون پاکش پاسدار حرمت این نظام میشه، وحشی‌گری جایی تو این کشور نداره کسانیکه اعتراضات مردم را با رفتارهای خشن به حاشیه می‌برند خائنان وطن فروش هستند إن شاءالله مردم جوابشون را با عقلانیت میدن

