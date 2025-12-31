به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان کوهدشت با خانواده شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد» نیروی بسیجی که شامگاه چهارشنبه توسط اغتشاش‌گران به شهادت رسیده، دیدار کردند.

سعیدپور علی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان دراین‌رابطه، گفت: شامگاه چهارشنبه در کوهدشت اعتراضاتی شکل گرفت، متأسفانه بستر اعتراضات با تلاش برخی از اغتشاشگران به سمت دیگری هدایت شد و در مقابله با اغتشاشگران ۱۳ نفر از نیروهای حافظ امنیت از جمله نیروهای انتظامی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند و مجروح شدند و یکی از جوانان بسیجی هم به فیض شهادت نائل شد.

بنابراین گزارش، شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد»، فرزند «حشمت»، متولد ۲۹ خرداد ۱۳۸۲ بوده است.