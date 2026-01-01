  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

دستگیری سارقان در گنبدکاووس

گنبد-فرمانده انتظامی گنبدکاووس از دستگیری ۱۰ سارق و کشف ۱۷ فقره سرقت طی ۴۸ ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادعلی صادقی اظهار کرد: در راستای طرح مبارزه با سرقت در سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی گنبد طی ۴۸ ساعت گذشته با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی هویت ۱۰ سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: در تحقیقات انجام شده سارقان به انواع سرقت اعم از سرقت تلفن همراه، مغازه، موتورسیکلت، کابل و سیم برق، مشاعات ساختمانی و اماکن خصوصی اعتراف و همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

