فاجعه ۲۰۲۵ در غزه به روایت آمار؛ ۳۳ میلیارد دلار خسارت مستقیم

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، دفتر رسانه‌ای دولت غزه با صدور بیانیه‌ای به تشریح جنایات رژیم صهیونیستی طی سال گذشته در نوار غزه پرداخته و تجاوزها، موشک‌باران، نسل‌کشی و وحشی‌گری صهیونیست‌ها را در ۱۱ محور مورد بررسی قرار داده است:

اول: داده‌های عمومی:

بیش از ۲.۴ میلیون نفر در نوار غزه طی سال گذشته در معرض نسل‌کشی تمام‌عیار و سیاست‌های گرسنگی سیستماتیک و پاکسازی قومی قرار گرفته‌اند. ۲۸۳ روز نسل‌کشی و تجاوز مستمر در این سال علیه مردم غزه صورت گرفت و ۸۲ روز از سال در سایه توافق آتش‌بس و نقض مکرر آن از سوی رژیم صهیونیستی گذشت.

در این سال حدود ۹۰ درصد از زیرساخت‌های شهری در نوار غزه تخریب شد. اشغالگران حدود ۵۵ درصد از مساحت نوار غزه را با ابزار نظامی کنترل می‌کنند. بیش از ۱۱۲ هزار تن ماده منفجره در سال ۲۰۲۵ بر روی نوار غزه پرتاب شده است.

دوم: شهدا و مفقودین

تعداد کل شهدا و مفقودین طی سال ۲۰۲۵ به ۲۹۱۱۷ نفر رسیده است که از این تعداد ۲۵۷۱۷ شهید به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند و بیش از ۳۴۰۰ نفر مفقود هستند که سرنوشتشان نامعلوم است. از این تعداد بیش از ۵۴۳۷ کودک و ۲۴۷۵ زن هستند.

کودکان، زنان و سالمندان حدود ۵۰ درصد از کل شهدا را تشکیل می‌دهند. ۴۷۵ شهید در نتیجه گرسنگی و سوءتغذیه جان خود را از دست داده‌اند که ۱۶۵ از آنها کودک هستند.

سوم: مجروحان و اسرا

در طول این مدت ۶۲۸۵۳ مجروح به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند. بیش از ۲۷۰۰ غیرنظامی در سال ۲۰۲۵ بازداشت شده‌اند.

چهارم: بخش بهداشت و دفاع مدنی

۲۲ بیمارستان طی سال ۲۰۲۵ از کار افتاده است. ۲۱۱ آمبولانس نیز مورد حمله اشغالگران قرار گرفته‌اند. صهیونیست‌ها ۲۳ خودروی دفاع مدنی را تخریب کردند.

‌پنجم: زیرساخت‌های آموزشی

در نتیجه جنایات صهیونیست‌ها در غزه، ۳۰ مؤسسه آموزشی به طور کامل و ۳۹ مؤسسه به طور جزئی تخریب شده‌اند. ۹۵ درصد از مدارس نوار غزه آسیب دیده‌اند. بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز به شهادت رسیده‌اند. ۷۸۵ هزار دانش‌آموز نیز از حق تحصیل محروم شده‌اند. ۸۸ معلم و ۴۵ پژوهشگر در این مدت به شهادت رسیده‌اند.

ششم: عبادتگاه‌ها و مساجد و گورستان‌ها

رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵ میلادی ۳۴ مسجد را به طور کامل و ۱۰۰ مسجد را به طور جزئی تخریب کرد. ۳ کلیسا چندین بار مورد هدف قرار گرفتند. در این مدت ۲۱ گورستان از ۶۰ گورستان غزه تخریب شده‌اند و ۱۷۰۰ جسد از گورستان‌ها به سرقت رفته‌اند.

‌هفتم: تخریب منازل مسکونی

صهیونیست‌ها طی سال ۲۰۲۵ ۱۰۶۴۰۰ واحد مسکونی را به طور کامل تخریب کرده و به ۶۶ هزار واحد به شدت آسیب زده و آن را غیرقابل سکونت کرده‌اند. ۴۱ هزار واحد نیز به طور جزئی آسیب دیده‌اند.

بیش از ۲۱۳ هزار خانواده آواره شده‌اند که جمعیتی معادل حدود ۲ میلیون نفر را شامل می‌شود. در این مدت ۸۷ مرکز آوارگان مورد هدف قرار گرفته است.

هشتم: سیاست گرسنگی دادن و ممانعت از کمک‌ها و درمان

۲۲۰ روز از بسته بودن کامل گذرگاه‌ها می‌گذرد. در طول سال ۲۰۲۵ از از ورود بیش از ۱۳۲ هزار کامیون کمک و سوخت جلوگیری شده است. بیش از ۴۰ آشپزخانه خیریه و ۵۰ مرکز توزیع مورد هدف قرار گرفته‌اند. ۵۰۰ کارگر امدادی و داوطلب به شهادت رسیده‌اند. بالغ بر ۲۶۰۵ شهید و ۱۹,۱۲۴ مجروح در صفوف دریافت کمک به جای مانده است.

۶۵۰ هزار کودک در معرض خطر مرگ از گرسنگی قرار دارند. ۴۰ هزار نوزاد به دلیل کمبود غذا در معرض خطر مرگ قرار دارند. رژیم صهیونیستی از سفر ۲۲ هزار بیمار برای درمان جلوگیری کرده است و ۵۲۰۰ کودک نیاز فوری به خروج از غزه برای مداوا دارند.

در طول این مدت ۱۲۵۰۰ بیمار سرطانی با خطر مرگ مواجه بوده‌اند و ۳۵۰ هزار بیمار مزمن از دارو محروم شده‌اند. ۴۷ هزار زن باردار و شیرده در معرض خطرات جدی سلامتی قرار گرفته‌اند.

‌نهم: زیرساخت‌ها و تأسیسات عمومی:

رژیم صهیونیستی طی سال گذشته بیش از ۷۰۰ چاه آب و ۳۰۸۰ کیلومتر از شبکه‌های برق. ۴۰۰ هزار متر از شبکه‌های آب و همین مقدار از شبکه‌های فاضلاب را تخریب کرده است. بیش از ۲ میلیون متر از جاده‌ها نیز تخریب شده‌اند.

صهیونیست‌ها طی سال گذشته ۱۵۰ مقر دولتی و ۲۵۰ مرکز ورزشی و فرهنگی و ۲۰۸ مکان باستانی و تاریخی را مورد هدف قرار دادند.

دهم: کشاورزی، دامداری و شیلات

بیش از ۸۰ درصد از اراضی کشاورزی غزه توسط صهیونیست‌ها تخریب شده‌اند. در طول این مدت بیش از ۱۰۰۰ چاه کشاورزی و ۵۰۰ مرکز پرورش گاو، گوسفند و طیور تخریب شده‌اند.

۶۰ درصد از گلخانه‌های کشاورزی و ۱۰۰ درصد از بخش شیلات در این حملات آسیب دیده‌اند.

یازدهم: خسارات اقتصادی مستقیم

خسارات اولیه مستقیم در ۱۵ بخش حیاتی غزه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۳ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شود.