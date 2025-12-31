  1. بین الملل
حماس: سخن گفتن از خلع سلاح در سایه بدعهدی اسرائیل، خیالی باطل است

یک مقام ارشد حماس گفت که کسانی که از خلع سلاح ما سخن می‌گویند، درحالی که رژیم صهیونیستی به تعهدات خود عمل نکرده، آب در هاون می‌کوبند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره مباشر، اسامه حمدان، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، اعلام کرد: رژیم اشغالگر به‌صورت عامدانه فعالیت نهادهای انسانی را مختل کرده و در اقدامی که تخلف آشکار از مفاد توافق آتش‌بس است، مانع ورود کمک‌ها به نوار غزه می‌شود.

وی افزود: سخن گفتن از تحویل سلاح حماس در شرایطی که اشغالگر به تعهدات خود عمل نکرده، خیالی باطل و آب در هاون کوبیدن است.

این مقام حماس همچنین تصریح کرد: اظهارات ترامپ در جریان استقبال از نتانیاهو، در چارچوب موضع همیشگی و جانبدارانه آمریکا از رژیم اسرائیل است.

حمدان تأکید کرد: دولت آمریکا باید برای وادار کردن رژیم اشغالگر به اجرای کامل تعهدات مندرج در توافق آتش‌بس بر آن فشار وارد کند.

وی ادامه داد: اشغالگر باید هرچه سریع‌تر کمک‌ها و سوخت را وارد نوار غزه کرده و گذرگاه رفح را از هر دو سمت بازگشایی کند.

به گفته حمدان، میانجی‌ها در قطر، مصر و ترکیه تلاش‌های گسترده‌ای را از طریق ارتباط با واشنگتن برای ملزم کردن رژیم اشغالگر به اجرای مفاد توافق آتش‌بس انجام می‌دهند.

این رهبر حماس همچنین اظهار داشت: اسرائیل به دنبال تخلیه اراضی فلسطینی از ساکنان آن در غزه و کرانه باختری است.

وی افزود: با وجود جنایات نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه و کرانه باختری، هیچ فلسطینی تمایلی به ترک سرزمین خود ندارد.

حمدان گفت: اعتراف اسرائیل به منطقه سومالی لند، در چارچوب طرح‌ها و تلاش‌های تل آویو برای تخلیه سرزمین فلسطین و آوارگی مردم آن، انجام شده است.

وی تأکید کرد: جامعه جهانی باید مانع تلاش‌ها برای کوچاندن مردم فلسطین به خارج از سرزمین‌شان شود.

حمدان در پایان خاطرنشان کرد: حماس با خلأ رهبری روبه‌رو نیست و شورایی متشکل از پنج شخصیت، اداره امور جنبش را بر عهده دارد.

