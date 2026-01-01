به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی صبح پنج‌شنبه در نخستین جلسه ستاد خدمات سفر استان فارس در سال ۱۴۰۵ با اشاره به استقبال گسترده مسافران و گردشگران از استان فارس، به‌ویژه شهر شیراز، گفت: هر ساله فارس یکی از مقاصد اصلی سفرهای نوروزی است و به نظر می‌رسد در نوروز پیشِ‌رو شاهد افزایش چشمگیر حضور مسافران در استان باشیم.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در نوروز ۱۴۰۴ از جمله برگزاری موفق مراسم تحویل سال در نوروزگاه‌های مختلف، بازگشایی اماکن گردشگری در روز سیزدهم فروردین و اجرای برنامه‌هایی همچون مراسم شب یلدا در مراکز فرهنگی و تاریخی، نقش مؤثری در افزایش علاقه‌مندی مردم به سفر به فارس داشته است، افزود: دستگاه‌های خدمات رسان باید با آسیب‌شناسی اقدامات سال گذشته، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به مسافران نوروزی را فراهم کنند.

معاون هماهنگی گردشگری و امور زیارت استانداری فارس با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر، به‌ویژه شهرداری شیراز، گفت: حجم گسترده اقدامات انجام‌شده موجب سربلندی استان فارس شد و فضای نوروزی و استقبال از مسافران در سراسر استان به‌خوبی محسوس بود. با توجه به هم‌زمانی عید نوروز و عید فطر در سال آینده، لازم است تدابیر ویژه‌ای برای میزبانی شایسته از مسافران اندیشیده شود.

جانشین رئیس ستاد خدمات سفر استان فارس با اشاره به اینکه رتبه‌های اول تا چهارم اماکن پربازدید گردشگری کشور در استان فارس قرار دارد، تصریح کرد: این موضوع مسئولیت سنگینی را بر دوش مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان قرار می‌دهد.

پارسایی از ضرورت آماده‌سازی هرچه بیشتر شهر شیراز برای استقبال از میهمانان نوروزی سخن گفت و افزود: ایجاد کمپ‌های نوروزی در ورودی‌های شهر و افزایش تعداد اتوبوس‌های گردشگری برای انتقال مسافران به اماکن دیدنی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک شهری داشته باشد.

وی با اشاره به استقبال گسترده گردشگران از آرامگاه حافظ، به‌ویژه در لحظه تحویل سال، اظهار کرد: تشکیل کارگروهی ویژه با حضور دستگاه‌هایی همچون میراث فرهنگی، شهرداری شیراز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل ورزش و جوانان برای مدیریت بهتر این مجموعه و محورهای منتهی به آن ضروری است.

معاون هماهنگی گردشگری و امور زیارت استانداری فارس افزود: برای رفاه حال بازدیدکنندگان، ورودی و خروجی آرامگاه حافظ باید از یکدیگر تفکیک شود و خروج بازدیدکنندگان از مسیر کوچه مجاور پیش‌بینی گردد. همچنین محور مقابل این آرامگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ساماندهی آن باید در شأن جایگاه فرهنگی حافظ باشد.

پارسایی با تأکید بر لزوم توزیع متوازن گردشگران در سطح استان گفت: در معرفی ظرفیت‌های گردشگری، به‌ویژه از طریق صدا و سیما، باید تمام نقاط استان مورد توجه قرار گیرد تا حضور گردشگران تنها به شهر شیراز محدود نشود.

وی افزود: استان فارس دارای حدود ۵۰ روستای هدف گردشگری است که معرفی مناسب آن‌ها می‌تواند موجب رونق گردشگری در سراسر استان شود.

جانشین رئیس ستاد خدمات سفر استان فارس همچنین بر لزوم باز بودن مساجد تاریخی و آرامگاه شخصیت‌های برجسته تاریخی از جمله سیبویه در ایام نوروز تأکید کرد و گفت: با همدلی و تلاش مضاعف، برای سربلندی نام فارس و شیراز در نوروز ۱۴۰۵ تلاش خواهیم کرد.