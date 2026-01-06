به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی، ظهر سهشنبه از افتتاح گسترده پروژههای عمرانی و خدماتی در سطح کلانشهر شیراز تا پایان سال جاری خبر داد و تأکید کرد: شیراز ۱۴۰۴ باید با شیراز قبل متفاوت باشد.
وی با اشاره به اجرای پروژهها بر پایه نیاز شهر، محلات و مطالبات مردمی، اظهار کرد: در چهار سال گذشته تاکنون پروژههای خرد و کلان متعددی را به سرانجام رسانده و در هفتههای اخیر نیز افتتاح پروژهها با شتاب ادامه داشته است.
اسدی با بیان اینکه مصمم هستیم این پروژهها را تا پایان سال به بهرهبرداری برسانیم تا خبر خوشی برای شهروندان فهیم شیراز باشد، گفت: بهرهبرداری از این حجم عظیم پروژهها، رونق، آرامش و توسعه پایدار را برای شیراز به ارمغان خواهد آورد.
شهردار شیراز در ادامه به پروژههای شاخصی که تا چند ماه آینده افتتاح میشوند، اشاره کرد و افزود: تصفیهخانه فاضلاب محلی، دوربرگردان میثم در کمربندی، زیرگذر شهید عباسی در خیابان شهید پیشرو، تقاطع غیر همسطح خلیج فارس شهید استوار، پل شاهد، بلوکهای ۳ و ۴ شهرداری شیراز، ۹ سالن ورزشی بهصورت همزمان، شش ایستگاه آتشنشانی، المان میدان امام حسین (ع)، بزرگترین پارک آبی ایران، موزه بلدیه (فاز بعدی)، پروژه ملی زندیه و احیای میدان نقارهخانه، شهربازی جدید در بوستان آزادی، بوستان ۴۰۴۴ هکتاری، به علاوه ۳۰۰ پروژه دیگر از جمله پروژههایی هستند که تا پایان سال افتتاح و تقدیم شهروندان شیراز خواهند شد.
نظر شما