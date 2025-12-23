خوشبخت: نوروز ۱۴۰۵ در شأن شیراز و شهروندان برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله خوشبخت صبح سهشنبه در نشست هماهنگی ستاد اجرایی خدمات سفر نوروزی ۱۴۰۵، بر ضرورت برنامهریزی منسجم و هماهنگی میان کمیتههای تخصصی تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه سالهای گذشته گفت: هماهنگی میان حوزههای خدمات شهری، حملونقل، ترافیک، فرهنگی، عمرانی، فضای سبز و اطلاعرسانی نقش تعیینکنندهای در کیفیت میزبانی از مسافران نوروزی دارد و ارتقای سطح خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
خوشبخت افزود: بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای داخلی شهرداری، از جمله امکانات موجود برای اسکان، زیباسازی شهری، ساماندهی ورودیهای شهر و آمادهسازی فضاهای عمومی، در برنامههای امسال مدنظر قرار دارد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز همچنین بر تعامل مستمر میان رؤسای کمیتهها و دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر تأکید کرد و گفت: ارسال بهموقع برنامهها، هماهنگی بینبخشی و رعایت ملاحظات نظارتی، زمینهساز اجرای روان و مؤثر برنامههای نوروزی خواهد بود.
خوشبخت تصریح کرد: با همافزایی مجموعه مدیریت شهری و همراهی تمامی کمیتهها، نوروز ۱۴۰۵ با خدماتی منظم، ایمن و شایسته شهر شیراز برای شهروندان و میهمانان نوروزی همراه باشد.
