مومنی: بی‌ احتیاطی در نگهداری بنزین جان مردی ۳۵ ساله را در رشت گرفت

شهرام مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتشنشانی، وقوع آتشسوزی در یک باب خانه ویلایی واقع در بلوار شهید افتخاری، دخانیات، خیابان شهروند به مرکز فرماندهی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله سه خودروی اطفایی و آبرسان به همراه ۱۱ آتشنشان و افسر ارشد به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس آتشنشانی رشت با بیان اینکه در بدو ورود نیروهای عملیاتی، آتشسوزی در بخش بهارخواب منزل با حجم قابل توجهی از شعله همراه بود، گفت: آتشنشانان با انجام عملیات سریع، نسبت به مهار حریق و جلوگیری از گسترش آن به سایر بخشهای ساختمان اقدام کردند.
مؤمنی تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه، مردی حدوداً ۳۵ ساله به دلیل شدت سوختگیهای ناشی از آتشسوزی جان خود را از دست داد.
وی در پایان با اشاره به بررسیهای اولیه کارشناسان آتشنشانی گفت: با توجه به کشف یک ظرف چهار لیتری حاوی بنزین در محل حادثه، علت آتشسوزی انتشار بخارات بنزین در فضای بسته اتاق بهارخواب و برخورد آن با جرقهای ناشی از کبریت، فندک یا موارد مشابه تشخیص داده شد.
