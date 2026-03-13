نجات ۴ شهروند از آتش سوزی در رشت؛ یک آتش نشان مصدوم شد

شهرام مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز وقوع یک مورد آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی به مرکز فرماندهی آتش‌نشنی رشت اعلام شد بلافاصله ۹ دستگاه خودرو شامل خودروهای اطفایی، نجات، نردبان و خودروی حامل دستگاه‌های تنفسی به همراه ۳۵ آتش‌نشان و افسر ارشد به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشنی رشت افزود: در بدو ورود، شعله‌وری شدید دو دستگاه خودروی سواری که در پارکینگ ساختمان پارک شده بودند، مشاهده می‌شد. همچنین انباشت وسایل قابل اشتعال منزل از جمله یخچال و ماشین لباسشویی در پارکینگ محصور، بر شدت حریق افزوده بود.

وی ادامه داد: تیم‌های عملیاتی بلافاصله در دو جبهه کار خود را آغاز کردند. گروهی از آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات سنگین به مهار شعله‌های آتش پرداختند و همزمان تیم‌های نجات با اولویت خارج کردن ساکنان محبوس در ساختمان وارد عمل شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشنی رشت با اعلام اینکه خوشبختانه این حادثه مصدومیت غیر از یک مورد دودگرفتگی نداشت، گفت: نیروهای عملیاتی موفق شدند هر چهار شهروند گرفتار در دود و آتش را به سلامت به مکان امن منتقل کنند. نحوه نجات بدین صورت بود که یک مادر و کودک دختربچه چهار ساله با استفاده از نردبان و از طبقه دوم ساختمان خارج شدند. همچنین یک مرد و یک زن جوان دیگر نیز با کمک دستگاه‌های تنفسی و از مسیر پلکان ساختمان که مملو از دود بود، هدایت شده و به بیرون انتقال یافتند.

مومنی در پایان با اشاره به مصدومیت یکی از آتش‌نشانان حاضر در عملیات تصریح کرد: متأسفانه یکی از آتش‌نشانان حین عملیات دچار دودگرفتگی شد که با حضور به موقع تیم اورژانس در محل، اقدامات درمانی اولیه برای وی انجام گرفت و هم‌اکنون حال وی مساعد است.

رئیس آتش نشانی رشت اضافه کرد: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.