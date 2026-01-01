محموله ۲۴ تنی گازمایع قاچاق در توقیف پلیس جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز پیری در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی لیردف این شهرستان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده بونکر گاز مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۲۳ تن و ۸۶۰ کیلو گرم گاز مایع قاچاق کشف کردند.

سرهنگ بهروز پیری ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۶ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم راننده کامیون دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جاسک با بیان این که تلاش‌های پلیس بی وقفه و بصورت شبانه روز و با اقتدار در مقابله با قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر ادامه دارد، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه دپو سوخت و یا قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام گردد.