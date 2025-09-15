محموله ۴۴ تنی گازمایع قاچاق در توقیف پلیس میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید چغازردی این شهرستان در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده بونکر گاز مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: با همکاری مأموران انتظامی پاسگاه گوربند کامیون مورد نظر متوقف که در بررسی‌های اسنادی صورت گرفته و با توجه به تناقض گویی های راننده مشخص شد ۱۲ روز از زمان بارگیری محموله گذشته است که در بازرسی از کامیون مورد نظر مقدار ۴۴ تن گاز مایع قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ محمد رستمی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

این مسئول انتظامی با بیان این که تلاش‌های پلیس بی وقفه و به صورت شبانه روز و با اقتدار در مقابله با قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر ادامه دارد، از عموم مردم خواست در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه دپو سوخت و یا قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان اقدام شود.