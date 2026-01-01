آیت الله سعیدی: رسانه ملی باید هویت دینی و روحیه مقاومت را تقویت کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدمحمد سعیدی پیش از ظهر پنجشنبه در جریان دیدار رئیس سازمان صداوسیما، با اشاره به جایگاه اثرگذار رسانه در شکلدهی به افکار عمومی، اظهار کرد: توجه دقیق و مسئولانه به ابعاد مختلف هویت دینی و ملی، از رسالتهای بنیادین رسانه ملی به شمار میرود و در فضای پیچیده امروز، این وظیفه اهمیتی دوچندان یافته است.
وی با اشاره به تحرکات رسانهای دشمن افزود: دشمن تلاش کرده است با استفاده گسترده از ابزارهای تبلیغاتی، نگرش جامعه نسبت به نظام اسلامی و ارزشهای دینی را دستخوش تغییر کند و با القائات نادرست، به سرمایههای انسانی و ظرفیتهای کشور آسیب وارد سازد، اما در این مسیر با خطای محاسباتی مواجه شد.
تولیت حرم بانوی کرامت با تأکید بر لزوم پرداخت رسانهای به ابعاد این خطای محاسباتی تصریح کرد: تولید برنامههای تبیینی و روشنگرانه درباره چرایی این خطا و پیامدهای آن، ضرورتی انکارناپذیر است که میتواند در ارتقای سطح آگاهی عمومی و خنثیسازی جنگ روانی دشمن مؤثر باشد.
آیتالله سعیدی در ادامه، غیرت دینی و روحیه ایستادگی را از عناصر اصلی هویت ملت ایران دانست و گفت: مقاومت و پایداری در برابر تهدیدها، ریشه در آموزههای دینی و قرآنی دارد و همواره مورد تأکید امامین انقلاب بوده است. این روحیه، سرمایهای ارزشمند برای ملت ایران محسوب میشود که تقویت آن، رمز تداوم عزت و پیروزی کشور است.
وی با اشاره به سابقه طولانی دشمنیها علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که دشمن همچنان با توسل به عملیات رسانهای به دنبال ایجاد غفلت در جامعه است و مقابله با این راهبرد، نیازمند هوشیاری، آمادگی و تقویت توان روایتسازی در رسانههاست.
در پایان این دیدار، پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، به دریافت نشان خادمی حرم حضرت فاطمه معصومه (س) مفتخر شد.
در این سفر، علیرضا کیخا معاون امور استانهای رسانه ملی، احمد پهلوانیان مدیرکل صداوسیمای قم، محمدحسین کشکولی مدیر شبکه قرآن و معارف سیما و حسین قرایی مدیرکل روابطعمومی رسانه ملی، وی را همراهی کردند.
