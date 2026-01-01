مسمومیت بیش از ۳۰ نفر بر اثر گازگرفتگی در چاراویماق

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشک اورژانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) چاراویماق روز پنجشنبه در این باره به خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش‌های اولیه بیش از ۳۰ نفر از مهمانان مراسم عروسی با حالت تهوع و سرگیجه که از علائم گازگرفتگی بود، به بیمارستان امیرالمومنین (ع) چاراویماق مراجعه کردند.

محمد امجدی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده اعلام شد که وضعیت عمومی افراد وخیم نبوده و تمامی این افراد پس از حضور در بیمارستان، انجام معاینات پزشکی لازم و دریافت مراقبت‌های اولیه با حال عمومی مساعد از بیمارستان ترخیص شدند.