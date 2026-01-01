  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

مسمومیت بیش از ۳۰ نفر بر اثر گازگرفتگی در چاراویماق

چاراویماق- نشت گاز مونوکسیدکربن در یکی از تالارهای پذیرایی شهرستان چاراویماق باعث مسمومیت دسته‌ جمعی بیش از ۳۰ نفر از مهمانان مراسم عروسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشک اورژانس بیمارستان امیرالمومنین (ع) چاراویماق روز پنجشنبه در این باره به خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش‌های اولیه بیش از ۳۰ نفر از مهمانان مراسم عروسی با حالت تهوع و سرگیجه که از علائم گازگرفتگی بود، به بیمارستان امیرالمومنین (ع) چاراویماق مراجعه کردند.

محمد امجدی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده اعلام شد که وضعیت عمومی افراد وخیم نبوده و تمامی این افراد پس از حضور در بیمارستان، انجام معاینات پزشکی لازم و دریافت مراقبت‌های اولیه با حال عمومی مساعد از بیمارستان ترخیص شدند.

